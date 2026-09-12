Pereyra define el equipo para ir a La Paternal

Ariel Pereyra repetiría equipo por segunda vez en el compromiso ante Argentinos Juniors que se disputará mañana a las 17.00 en La Paternal. El Pata pondría en el Diego Maradona a los mismos titulares que vienen de derrotar consecutivamente a Rosario Central y Tigre.

Ayer los trabajos incluyeron distintas tareas con pelota y práctica de definición pero no hubo fútbol formal. El último bloque de la actividad del jueves sí tuvo un táctico con los mismos once jugadores que iniciaron las últimas dos fechas. Hoy habrá un rato de fútbol y pelota parada para confirmar el equipo que enfrentará a uno de los mejores equipos de la temporada en su casa.

El partido frente a Tigre marcó algo inédito en el ciclo de Pereyra, ya que repitió la formación de un partido a otro. Contra Argentinos Juniors, Alexis Steimbach continuaría en el banco de relevos, por lo que Bautista Barros Schelotto seguiría como titular mientras que Lucas Janson y Maximiliano Zalazar continuarían como extremos en el 4-2-3-1 que el entrenador utilizó en los últimos partidos.

De esta manera, los posibles once titulares triperos serán Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacio Miramón; Lucas Janson, Nacho Fernández, Maximiliano Zalazar; Agustín Auzmendi.

El Femenino recibe a Racing

El equipo dirigido por Silvana Villalobos, que se encuentra en la última colocación del Torneo Clausura al haber perdido los siete primeros partidos del campeonato, recibirá esta tarde desde las 14.00 a Racing Club en El Bosquecito.

Gimnasia viene de perder 2 a 0 ante San Lorenzo,que venía como líder y perdió la punta a manos de Belgrano. La Academia, por su parte, viene de golear 4 a 1 a Newell’s Old Boys, aunque tampoco tiene un buen presente, ya que luego de haber sido campeón del Apertura hoy se encuentra en la decimosegunda colocación con 7 puntos.