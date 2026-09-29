Pereyra define si cambia algo más al margen del regreso de Miramón

Entre hoy y mañana, el cuerpo técnico albiazul definirá los once titulares para el compromiso del viernes frente a Independiente Rivadavia en Mendoza. Para ese partido, es un hecho el regreso de Ignacio Miramón, quien ya cumplió la fecha de suspensión por acumulación de amarillas.

Nicolás Barros Schelotto dejaría su lugar en el equipo mientras que su primo Bautista -cuyo contrato vence a fin de año pero la dirigencia está dispuesta a una renovación- seguiría en el lateral derecho, donde parece haberle ganado el puesto a Alexis Steimbach tras su desafortunada tarde en el clásico ante Estudiantes.

Lucas Janson viene de flojas actuaciones y pone en riesgo su lugar, pero los ingreso de Franco Torres (ante Argentinos) y Manuel Panaro (contra Banfield) no empujaron para una modificación del DT. El que mete presión es Marcelo Torres, hoy más víctima de un sistema táctico que funciona que de su rendimiento o ritmo futbolístico.

Además, están en condiciones de ser utilizados Harlen Castillo y Juan Cruz Cortazzo, ambos recuperados de lesiones. En principio, tendrán su lugar en el banco de relevos. Jeremías Merlo deberá seguir esperando, aún recuperándose de una lesión muscular.

Ayer el plantel albiazul realizó un bloque en el gimnasio para luego llevar adelante trabajos grupales en espacios reducidos en la cancha 2. Hubo trabajos con inferioridad numérica, duelos en parejas y ejercicio de ataque contra defensa en una mitad de la cancha.