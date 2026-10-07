Pereyra evalúa cambios en el once de Gimnasia por lesiones: los nombres que analiza el DT

Gimnasia se sigue preparando para el duelo por la fecha 12 ante Atlético Tucumán de este viernes a las 18:00 hs en el Bosque, donde irá en busca de volver a sumar de a tres en el Torneo Clausura ante su gente para encaminar la clasificación a los playoff del campeonato.

En Estancia Chica, Ariel Pereyra sigue adelante con la planificación para recibir al Decano y hoy volvió a repetirse la ausencia de Pedro Silva Torrejón, que repitió los trabajos diferenciados por un golpe en el tobillo que sufrió ante Independiente Rivadavia que le impedirá estar ante los dirigidos por Julio César Falcioni. Debido a ello, en la práctica de fútbol formal que se dio en el predio albiazul, su lugar lo ocupó Matías Melluso, que volvería a la titularidad tras un extenso tiempo.

La duda, también en defensa, que tiene el Pata para el choque ante los tucumanos, es el posible regreso de Germán Conti a la zaga central en lugar de Renzo Giampaoli, tras su baja por lesión el pasado viernes en Mendoza. Sin embargo, el ex Colón y Benfica, aún no se encuentra al 100% y esta cuestión es la que hace dudar al DT tripero, debido a que en caso de que juegue no estando en plenitud, un resentimiento de la lesión lo sacaría por varios encuentros en una etapa definitoria del certamen local.

Por último, en una decisión estrictamente táctica, Agustín Colazo, autor del gol del empate frente a la Lepra mendocina, diría presente desde el arranque en el estadio Juan Carmelo Zerillo en lugar de Mateo Seoane. De darse dicha variante, con la salida del ex Vélez, Nacho Fernández se retrasaría unos metros para ubicarse al lado de Ignacio Miramón, mientras que Maximiliano Zalazar y Lucas Janson jugarían por las bandas.

La práctica de mañana será clave para que el DT mens sana termine de confirmar los once, donde se exigirá a Germán Conti para terminar de definir si pegará la vuelta al equipo o si Renzo Giampaoli seguirá siendo el compañero de Enzo Martínez en la línea de fondo.

El director técnico albiazul tiene en mente un equipo ofensivo para volver a la victoria como local pensando en sellar su clasificación a la siguiente fase lo antes posible y seguir escalando en la tabla anual pensando en la clasificación a las copas del año 2027.