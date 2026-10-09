Ariel Pereyra habló en conferencia tras el empate de Gimnasia: “Nos faltó profundidad”

Luego de la igualdad en el Bosque ante Atlético Tucumán, el entrenador de Gimnasia, Ariel Pereyra, analizó el rendimiento de su equipo en conferencia de prensa. Con un tono autocrítico pero enfocado en el margen de mejora, el DT repasó la falta de peligro en ataque, las grietas defensivas y las decisiones tácticas tomadas durante el encuentro. Autocrítica por la falta de peso

“Nos faltó profundidad. Es cierto que la derrota era injusta, pero el empate nos deja sabor a poco. No es excusa, pero antes era un partido que lo perdíamos”, analizó el entrenador en conferencia de prensa.

En ese sentido, reconoció el mérito del rival para neutralizar las intenciones del Lobo: “Los otros equipos juegan y a veces tenés que acomodarte a eso para volver a estar en partido”.

Uno de los puntos que más inquieta al cuerpo técnico es la continuidad de partidos recibiendo tantos en el arco propio. Al respecto, el director técnico fue contundente: “Me cuesta analizar por qué nos hacen goles todos los partidos. Es un trabajo que tenemos que profundizar en la semana. Yo me enfoco en que hagamos goles en todos los partidos y sumemos”.

Por otro lado, al ser consultado sobre las variantes en el complemento y la no inclusión de Nicolás Barros Schelotto, Pereyra justificó su planteo táctico: “¿A quién podría haber sacado para ponerlo? El partido estaba para jugarlo por afuera. Nosotros más no tenemos, somos los que estamos. El partido estaba para jugarlo por fuera, por eso no entró Nico y aposté a Pérez y Torres por Zalazar y Janson”.

De cara al próximo compromiso contra Huracán, la principal incertidumbre pasa por la evolución médica de Bautista Barros Schelotto, quien debió retirarse lesionado en el segundo tiempo. “En la semana vamos a analizar si realizamos modificaciones, no sabemos qué tiene Bautista. Pienso en los equipos basándome en el rival y la semana, en Gimnasia van a jugar los que mejor estén”, sentenció.