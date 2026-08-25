Pereyra mete mano en el equipo y Gimnasia enfrentará a Central con varios cambios

El conjunto tripero se alista para un compromiso fundamental frente al equipo canalla en el estadio Gigante de Arroyito. Luego de acumular una serie de resultados adversos y sufrir una dura caída como local ante Gimnasia de Mendoza, el plantel platense necesita revertir su presente futbolístico y retornar al camino de la victoria con suma urgencia.

Para lograr este objetivo, el cuerpo técnico encabezado por Pata Pereyra evalúa una modificación profunda en la estructura del once titular. La idea principal del entrenador apunta a implementar un dibujo táctico compuesto por cuatro defensores, dos mediocampistas centrales, tres volantes de creación y una única referencia en el área rival.

En la zona defensiva, el cuerpo técnico deberá resolver quién ocupará el lugar vacante tras la reciente lesión de Juan Cruz Cortazzo. Por el momento, Renzo Giampaoli y Germán Conti disputan ese puesto en la zaga central para acompañar a Enzo Martínez y completar la última línea con Bautista Barros Schelotto y Pedro Silva Torrejón.

Las otras variantes se observarán en la mitad de la cancha, con las posibilidades de que Augusto Max y Nicolás Barros Schelotto cedan sus lugares entre los titulares. En sus reemplazos, se perfilan el ingreso de Mateo Seoane para fortalecer el centro del campo, a la par de la inclusión de Lucas Janson, quien ocuparía un rol más ofensivo sobre una de las bandas para aportar desequilibrio y abastecer al único delantero que pondrá en cancha el Pata Pereyra.

En cuanto a la zona ofensiva, la estrategia marca la continuidad de Nacho Fernández como enlace. El experimentado mediocampista se ubicará por detrás de Agustín Auzmendi, encargado de ser el único delantero. A su vez, se prevé la salida de Agustín Colazo para permitir la entrada de otro extremo, con Maximiliano Zalazar, Franco Torres o Manuel Panaro disputándose la banda izquierda.