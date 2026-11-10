Pereyra tiene números para la historia tripera

Si la campaña de Gimasia en 2026 es muy buena, con la clasificación a la Copa Sudamericana -y aún la expectativa de alguna chance en la Libertadores- los números del Pata Pereyra al frente del equipo son impactantes y se codean con campañas históricas, como el título de 1929.

Desde que se hizo cargo del equipo en abril, Ariel Pereyra dirigió 25 partidos, con 16 triunfos, 5 empates y solo 4 derrotas. La cosecha de puntos es impactante: 53 sobre los 75 posibles, un 70,66% de las unidades en disputa entre Apertura, Clausura y Copa Argentina.

Pereyra sumó el 70,66% de los puntos, con 16 triunfos, 5 empates y 4 derrotas

Desde el debut contra Camioneros, el Pata enhebró una serie de siete victorias consecutivas que solo se cortó con la derrota ante River Plate por los cuartos de final del pasado Apertura. En este torneo, más allá del tropezón inicial ante Racing, realizó una campaña bárbara con la mancha de esa semana en la que perdió el clásico, quedó eliminado de la Copa Argentina por penales tras el 1 a 1 contra Riestra y perdió en el Bosque ante Gimnasia de Mendoza. La recuperación de semejante traspié es un mérito para destacar, ya que desde ese partido con los mendocinos no volvió a caer, con seis victorias y cuatro igualdades.

La campaña de Ariel Pereyra en este 2026 es la mejor de los últimos treinta años, superando en porcentaje de puntos a temporadas en las cuales Gimnasia clasificó a Copa Libertadores. Sin ir más lejos, el último buen año tripero fue 2022 y Néstor Gorosito cosechó el 53,78%. En total, entre la Copa de la Liga, la Liga de 27 fechas y la Copa Argentina, el Lobo ganó 20, empató 11 y perdió 13 juegos, gracias a los cuales sumó 71 unidades sobre 132 posibles.

La temporada más completa para Gimnasia en muchos años había sido la 2005/2006 con Pedro Troglio como DT. Eran tiempos de dos torneos de 19 partidos que daban como saldo una temporada de 38 encuentros. En el Apertura 2005 que peleó hasta el final con Boca, el tripero sumó 11 ganados, 4 empatados y 4 perdidos. En el Clausura 2006, mermó apenas el rendimiento con 9 victorias, 5 igualdades y 5 caídas. En total fueron 20 partidos ganados, 9 empatados y 9 perdidos: 69 puntos sobre 114, el 60,52% de los puntos.

Desde que el Pata asumió, Gimnasia y Boca son los que más sumaron en las fases regulares

Para darnos una idea de la campaña global de este 2026 albiazul, si a los números de Pereyra le sumamos el inicio de campeonato con Fernando Zaniratto -aún pese a las tres derrotas consecutivas que le costaron el cargo-, Gimnasia sumó el 60,36% de los puntos, números casi idénticos a los de aquella campaña de Troglio, con 67 puntos en 37 fechas. En el total de este año, fueron -hasta aquí, a la espera de los playoffs- 20 victorias, 7 empates y 10 derrotas.

Lo dicho, la campaña actual casi emparda a la temporada 2005/2006, el mojón numérico de los tiempos de 3 puntos por partido ganado. En la temporada 2001/2002, entre Carlos Griguol y Carlos Ramacciotti (especialmente este último, subcampeón del Clausura ‘02) alcanzaron el 56,14% de las unidades en juego al sumar 64 sobre 114 posibles. Otras dos grandes temporadas de Timoteo sumaron menos: entre el Apertura ‘98 (con récord 10-6-3) y el Clausura ‘99 (7-5-7), Gimnasia acumuló 62 puntos sobre los 114 posibles, el 54,38%. Y entre el Apertura 1995 (5-6-8) y el lujoso Clausura 1996 (12-3-4) con el equipo de Márcico, Albornoz y el Mellizo, Gimnasia sumó 60 puntos sobre 114, un 52,63% de los puntos en juego.

Para encontrar números similares o superiores, hay que retroceder -al menos- 64 años. La campaña del Lobo del ‘62 sumó 38 unidades en 28 partidos (16 ganados, 6 igualados y 6 perdidos) con los que alcanzó el 67,85% de los puntos.

La campaña del Expreso de 1933 (con el húngaro Emérico Hirschl) merma en sus números porque las copas Competencia y Beccar Varela no tuvieron buenos resultados, pero el equipo al que los arbitrajes perjudicaron logró -en el torneo de Liga- 21 triunfos, 4 empates y 9 derrotas que lo dejaron. Por eso, el 67,64% de ese torneo se redujo -en la sumatoria de los tres campeonatos del año- a un 59,52%.

Hay una gran campaña olvidada en el amateurismo, que es el subcampeonato de 1924. Ese equipo, el de la vuelta a la localía en el Bosque, ganó 15 encuentros, igualó 7 y perdió solamente 1. Sumándole al torneo de Primera División de la Asociación Amateurs la Copa Competencia, el global de ese año alcanza el 78,78%.

El fenómeno “Arriba Gimnasia” generó una gran campaña para el ascenso de 1944, con 66 puntos sobre 80 posibles, un 82,5% de los puntos. Aunque, cabe aclarar, no deja de ser en una Segunda División. Jaime Rotman y Felipe Scarpone fueron los entrenadores (por separado) de esa campaña.

El campeón de 1929 tiene números imbatibles. Gimnasia ganó su zona con 14 victorias y 3 derrotas para clasificar a la final ante Boca Juniors, que fue victoria 2-1 con los goles de Martín Malianni. Sumada esa final, Gimnasia logró 30 de los 36 puntos en juego, la friolera de 83,33%.

Un dato de color de la campaña en curso. Si realizamos un corte de la temporada cuando Ariel Pereyra asumió su cargo y solo nos remitimos a los partidos de fase regular tanto del Apertura como del Clausura (para que todos tengan la misma cantidad de partidos), Gimnasia tiene la misma cantidad de puntos que Boca Juniors (43). La siguiente es la tabla de posiciones desde la fecha 14 (y agregándole la novena jornada) sumada al actual Clausura. Impactante.