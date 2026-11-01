Pese a la gran mejoría se quedó sin los Octavos

Fin del sueño de los playoffs. Tras la derrota ante Instituto en el Estadio UNO, Estudiantes quedó eliminado del Torneo Clausura y ya no tiene posibilidades de meterse entre los ocho mejores de la Zona A. Ahora, todas las fichas estarán puestas en los compromisos que le quedan por delante: la Supercopa Argentina y la definición de la Copa Libertadores.

El Pincha no tenía una tarea sencilla. Enfrente estaba el líder de su grupo, pero la principal dificultad pasaba por su ubicación en la tabla. La derrota terminó de sentenciar sus aspiraciones y dejó sin efecto la posibilidad de avanzar a los octavos de final, más allá de lo que suceda en la última fecha.

De todas maneras, el conjunto albirrojo todavía tendrá un compromiso importante por delante en el campeonato. En la última jornada visitará a Talleres, en Córdoba, en un encuentro que tendrá incidencia en la pelea por acceder a los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

La tabla todavía ofrece una posibilidad, aunque el panorama se complicó. Estudiantes quedó a tres puntos de Lanús, que suma 48 unidades y tiene un partido menos, por lo que deberá esperar también por otros resultados para conocer sus chances de alcanzar ese objetivo.

Así, el equipo dirigido por Alexander Medina le pone punto final a su participación en el Clausura sin poder cumplir la meta de ingresar a los playoffs. El calendario, sin embargo, todavía le reserva dos desafíos de peso.

DÉCIMO GOL DE CARRILLO EN LA TEMPORADA

Guido Carrillo, que no estuvo presente en el partido anterior ante Unión, en Santa Fe, convirtió ayer el décimo gol de la temporada.

El delantero de Magdalena abrió el camino de la gran reacción de Estudiantes, a los 13 minutos del complemento, con un frentrazo.