Pese a las bajas, River no se toma descanso

El Torneo Clausura sufrirá un parate momentáneo por la fecha FIFA este fin de semana, pero River no detiene la marcha y ya tiene programado un amistoso contra Vélez para seguir aceitando el funcionamiento del equipo de Leonardo Ponzio.

Aunque es cierto que no contará con piezas importantes por convocatoria o lesión, el León podrá disponer de la base titular este sábado y la idea es esa: poner lo mejor en cancha.

Primero, lo primero: las bajas. Santiago Beltrán y Tobías Andrada (justamente un ex jugador del Fortín) no estarán a disposición ya que se encuentran bajos las órdenes de Lionel Scaloni en la Selección Argentina. Pero, además, Thiago Almada y Aníbal Moreno están lesionados y tampoco serán una opción a mano del cuerpo técnico.

Más allá de las ausencias en cuestión, Leonardo Ponzio quiere darle rodaje a todos los titulares posibles para no perder ritmo futbolístico en esa búsqueda de seguir potenciando a sus dirigidos, por lo que el plan contempla plantar un equipo similar al que viene jugando partido a partido desde que asumió.

Por lo pronto, la base está: la defensa hoy será la misma que lo hace cada fin de semana, con Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña.

Dos de los cuatro volantes habituales son una fija: Fausto Vera y Tomás Galván. La cuestión a definir es quiénes serán los interpretes que completarán el mediocampo. Entre las opciones que pican en punta surgen como variantes Mauro Arambarri y Juan Cruz Meza, e incluso tampoco hay que descartar a Lautaro Pereyra. El ataque de River no admite dudas ante la presencia de Ángel Correa y Sebastián Driussi, pero tampoco hay que descartar que Ponzio aproveche el amistoso para probar variantes. El equipo sería con Ezequiel Centurión; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Mauro Arambarri o Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Tomás Galván; Lautaro Pereyra o Lucas Beltrán, Ángel Correa y Driussi.