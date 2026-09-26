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Amistoso con vélez

Pese a las bajas, River no se toma descanso

leonardo ponzio, dt de river

Por Redacción

El Torneo Clausura sufrirá un parate momentáneo por la fecha FIFA este fin de semana, pero River no detiene la marcha y ya tiene programado un amistoso contra Vélez para seguir aceitando el funcionamiento del equipo de Leonardo Ponzio.

Aunque es cierto que no contará con piezas importantes por convocatoria o lesión, el León podrá disponer de la base titular este sábado y la idea es esa: poner lo mejor en cancha.

Primero, lo primero: las bajas. Santiago Beltrán y Tobías Andrada (justamente un ex jugador del Fortín) no estarán a disposición ya que se encuentran bajos las órdenes de Lionel Scaloni en la Selección Argentina. Pero, además, Thiago Almada y Aníbal Moreno están lesionados y tampoco serán una opción a mano del cuerpo técnico.

Más allá de las ausencias en cuestión, Leonardo Ponzio quiere darle rodaje a todos los titulares posibles para no perder ritmo futbolístico en esa búsqueda de seguir potenciando a sus dirigidos, por lo que el plan contempla plantar un equipo similar al que viene jugando partido a partido desde que asumió.

Por lo pronto, la base está: la defensa hoy será la misma que lo hace cada fin de semana, con Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña.

Dos de los cuatro volantes habituales son una fija: Fausto Vera y Tomás Galván. La cuestión a definir es quiénes serán los interpretes que completarán el mediocampo. Entre las opciones que pican en punta surgen como variantes Mauro Arambarri y Juan Cruz Meza, e incluso tampoco hay que descartar a Lautaro Pereyra. El ataque de River no admite dudas ante la presencia de Ángel Correa y Sebastián Driussi, pero tampoco hay que descartar que Ponzio aproveche el amistoso para probar variantes. El equipo sería con Ezequiel Centurión; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Mauro Arambarri o Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Tomás Galván; Lautaro Pereyra o Lucas Beltrán, Ángel Correa y Driussi.

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