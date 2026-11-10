Pese a los playoffs, el Rojo fuera de copas para 2027

Pese a avanzar a los playoffs del Clausura, Independiente se quedó sin posibilidades de clasificar a las copas internacionales de 2027 a través de la Tabla Anual 2026 tras finalizar en el decimocuarto puesto de la clasificación general, desplazado por Defensa y Justicia mediante el criterio de desempate de la tabla de fair play.

Pese a haber derrotado 2 a 1 a Deportivo Riestra en Avellaneda y haber logrado el pase a los octavos de final del Torneo Clausura, el conjunto dirigido por Jadson Viera sufrió el cierre definitivo de la vía acumulada debido a la igualdad absoluta en todos los parámetros futbolísticos con el equipo de Florencio Varela.

Frente a esta paridad, las autoridades aplicaron el artículo 24.3 del reglamento de la Liga Profesional de Fútbol, el cual establece en su inciso c) que la posición final se define según el desempeño en la Tabla General de Fair Play.

Defensa finalizó con 885 puntos y se adueñó del decimotercer lugar, ya que superó los 875 puntos acumulados por Independiente, a pesar de que los futbolistas Maximiliano Porcel, Tiziano Perrotta, Santiago Sosa y Valentín Loza recibieron tarjetas amarillas en su última derrota frente a Boca.

El único camino restante para que la institución acceda a torneos internacionales en 2027 consiste en consagrarse campeón del actual Torneo Clausura, título que otorga la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores.