Pese al conflicto bélico, la Fórmula 1 se presentará en Qatar y Abu Dhabi

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, confirmó que la Fórmula Uno cerrará su temporada 2026 con los Grandes Premios de Qatar y de Abu Dhabi, tal como estaba previsto originalmente en el calendario, pese al conflicto bélico que atravesó Medio Oriente en el último tiempo.

“Estamos listos”, expresó el mandamás de la entidad, que regula la F1, a través de un posteo en su cuenta de Instagram con respecto a las carreras que se celebrarán el 29 de noviembre en el Circuito Internacional de Lusail y el 6 de diciembre en Yas Marina.

“Estamos plenamente preparados y comprometidos a ofrecer dos fines de semana de Gran Premio excepcionales y un desenlace espectacular para el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA”, aseguró el dirigente emiratí, quien descartó definitivamente los rumores de las últimas semanas respecto a que el calendario podría sufrir modificaciones debido al conflicto bélico que se desarrolla en la región.

Por último, Ben Sulayem dejó un mensaje optimista de cara al cierre de la temporada. “Esperamos dar la bienvenida a pilotos, equipos y aficionados en dos circuitos emblemáticos para un cierre de temporada inolvidable. Nos vemos en la parrilla de largada”.

Cabe recordar que la FIA decidió suspender los Grandes Premios de Arabia Saudita y Baréin, los cuales se iban a disputar originalmente en abril, debido a la escalada del conflicto geopolítico en Oriente Medio en aquel momento.