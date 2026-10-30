El presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, reveló que el piloto francés Pierre Gasly recibió 13.000 amenazas de muerte a través de redes sociales tras un episodio ocurrido durante el Gran Premio de España de Fórmula Uno a comienzos de septiembre.

La cifra, difundida en una entrevista del titular de la entidad rectora con The Drive durante el fin de semana de carrera en Austin, expuso la magnitud del acoso digital que enfrentan los protagonistas de la categoría.

“Pierre Gasly recibió 13 mil amenazas de muerte, ¡13 mil! Si luchamos solos, fracasaremos; no podemos hacerlo solos”, declaró Ben Sulayem, quien no aclaró el contexto de esas agresiones al competidor galo, pero el mencionado sitio estadounidense indicó que el origen de la ola de violencia digital se remonta a las vueltas finales del Gran Premio de España, cuando Gasly no cedió su lugar en pista a su compañero de equipo en Alpine, el argentino Franco Colapinto, que intentaba mantener posición frente al avance de Oscar Piastri, a bordo de un auto superior como el McLaren y con gomas más nuevas.

Luego de esa carrera y en la previa al Gran Premio de Azerbaiyán, Gasly afirmó que él, su novia y otros integrantes de su familia fueron amenazados. El francés recibió en ese momento el apoyo de Ben Sulayem. Cabe recordar que hace dos semanas Colapinto difundió un video en sus redes sociales en el que instó a sus seguidores a no agredir a su compañero de equipo, a sus mecánicos ni a otros pilotos. “No me ayudan, ni a mí ni a mi futuro”, sentenció el corredor argentino.

El dirigente emiratí explicó que el fenómeno del acoso cibernético en la F1 trasciende a los propios pilotos y alcanza a otras figuras del deporte, incluidos los comisarios deportivos que trabajan de manera voluntaria en los circuitos. “¿Cómo es posible que alguien se esconda en el garaje de su padre y se dedique al acoso cibernético porque un piloto intentaba tomar una curva? Tuvimos una comisaría de pista que fue amenazada de muerte y violación, así que dijo: ‘No vale la pena’. Son voluntarios”, señaló el ex piloto de rally.