Piñas, empujones y presencia dirigencial en un final caliente

El final de la Supercopa Internacional fue tan caliente como la tarde que les tocó vivir a los protagonistas en Santiago del Estero.

En un duelo de alta tensión en la previa, durante y luego del choque entre Pinchas y Canallas, la chispa final llegó con el tercer gol del conjunto de Jorge Almirón. Mientras los futbolistas de la escuadra rosarina terminaban de festejar lo que era la concreción del título, el primero en llegar a escena por el lado del equipo de Alexander Medina fue Fernando Muslera, que increpó y reclamó a uno de los jugadores auriazules.

A partir de allí, todo fue bronca, confusión y corridas dentro del campo de juego, con futbolistas e integrantes de ambas delegaciones involucrados.

Cuando todo dentro del césped parecía comenzar a calmarse, la situación escaló y se trasladó a zona de vestuarios, donde hubo trompadas, empujones, pero también gente intentando separar para que las cosas no pasen a mayores.

Ya en zona de camarines, aparecieron las presencias de varios dirigentes albirrojos e integrantes del departamento de fútbol profesional, como Juan Sebastián Verón y Marcos Angeleri, entre otros.

Inicialmente, la intención por parte del Pincha fue la de no retornar al rectángulo de juego del estadio Madre de Ciudades y retirar el equipo en señal de protesta, algo que finalmente no se terminó concretando, ya que terminaron todos los protagonistas regresando y por el lado del León, encabezado por el propio presidente pincharrata que fue directo hacia donde estaba Darío Herrera a quien le dijo en reiteradas ocasiones: “Toda tuya, sos un ladrón”, mientras el juez del encuentro se encontraba junto a sus asistentes y Mauro Vigliano, jefe técnico arbitral de la Asociación del Fútbol Argentino.

Hasta ese momento, la intención de la máxima autoridad del choque entre platenses y rosarinos era reanudar el enfrentamiento para que se jueguen los pocos segundos que quedaban por delante en suelo santiagueño, sin embargo esto no fue posible y minutos después terminó decretando la finalización del partido, luego de que la situación que se había originado y seguido en vestuarios se calmara.

Ahora, habrá que ver lo que detallará Herrera en su informe debido a los incidentes, para saber si habrá o no sanciones para los protagonistas.

Así, un duelo que ya venía generando chispazos desde el año pasado y que en la previa a esta Supercopa Internacional no fue la excepción, culminó de la peor manera, con un verdadero escándalo, dudas sobre el arbitraje, jugadores agrediéndose mutuamente dentro y fuera del campo de juego, en una final que será más recordado por los eventos bochornosos del final, que por lo que ocurrió en el desarrollo del duelo.