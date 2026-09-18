Pintadas y furia contra Memphis Depay

La eliminación de Corinthians ante Estudiantes por la Copa Libertadores dejó como principal apuntado a Memphis Depay.

El delantero neerlandés tuvo la posibilidad de cambiar la historia en los instantes finales del partido, pero falló un penal que podía llevar la definición a los tiros desde el punto penal.

La situación generó una fuerte reacción entre los hinchas del conjunto brasileño. Tras la eliminación, aparecieron pintadas en las inmediaciones del Parque São Jorge con mensajes dirigidos contra Memphis, cuestionando especialmente su rendimiento y el elevado salario que percibe en el club.

Una de las frases que más llamó la atención fue “salario de millones, fútbol de centavos”, en clara referencia a la diferencia entre el contrato del delantero y su actuación en un momento decisivo para Corinthians. También hubo mensajes que apuntaron directamente contra su continuidad en el equipo.

Memphis había quedado en el centro de la escena por la ejecución del penal ante Estudiantes, en el partido celebrado anteanoche en San Pablo. El remate no terminó en gol y Corinthians quedó eliminado de la competencia internacional, provocando el enojo de los simpatizantes.

SE HABLA DE RAMÓN DÍAZ

Otro de los apuntados por la eliminación es el entrenador Fernando Diniz, quien quedó en el ojo de la tormenta. En las últimas horas se instaló el nombre de Ramón Díaz para sucederlo en la conducción técnica. El Corinthians sigue en llamas por la frustración deportiva.