Platense jugará dos partidos sin público

La Aprevide, organismo dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, sancionó a Platense con la disputa de sus próximos dos partidos a puertas cerradas.

La medida, oficializada mediante la Resolución N.º 2026-176, se aplicó tras los graves incidentes ocurridos el pasado 15 de septiembre al finalizar el encuentro ante Fluminense por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Ahora falta que se conozca la sanción de Conmebol quien también castigará fuerte al Calamar pero será una sanción económica. Y muy dura.

El conflicto se desencadenó cuando la parcialidad visitante demoró su salida para festejar con sus futbolistas e inició cánticos provocadores hacia la hinchada local, acción en la que también participaron simpatizantes de Vélez presentes en dicho sector.

Ante esto, un grupo de hinchas de Platense ubicado en la tribuna Goyeneche invadió el campo de juego para dirigirse hacia la tribuna Cozzi, lo que desencadenó disturbios y el robo de una bandera del equipo brasileño.

Como consecuencia directa de esta sanción y de la severa situación de seguridad, se cayeron definitivamente las negociaciones entre las directivas de Platense y Newell’s para permitir público visitante este domingo a las 17 en Vicente López, por la décima fecha del Torneo Clausura.

A pesar de que Aprevide había dado un aval preliminar y se evaluaba el expendio de 4.000 entradas a un valor de 80.000 pesos, la dirigencia del “Calamar” dio marcha atrás y dejó al club rosarino sin la posibilidad de acompañar a su equipo, condición que no ejerce en certámenes locales desde febrero de 2022.

A través de un comunicado oficial, las autoridades de Platense informaron que ya se encuentran trabajando mediante recursos administrativos y la presentación de pruebas para apelar la resolución y reducir el alcance de la sanción.