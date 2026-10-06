Platense le sacó un punto a Vélez sobre la hora

Vélez y Platense igualaron 2 a 2 en Liniers en un entretenido partido. Ronaldo Martínez marcó los goles velezanos mientras que Bautista Merlini y Franco Zapiola hicieron los tantos calamares.

El juego tuvo mucho ritmo. Iban solo 5 minutos cuando Juan Cruz Policella encaró por el medio, quedó mano a mano con Cozzani y descargó para que Ronaldo Martínez pusiera el 1 a 0 para el Fortín. Dos minutos después Merlini no perdonó tras el rebote de Marchiori y señaló el empate. Pudo darlo vuelta el Calamar pero Agustín Lagos remató desviado un penal.

En el complemento, Ronaldo Martínez puso el 2-1 con una buena definición tras un gran pase de Simón Escobar y sobre la hora Franco Zapiola marcó el empate con un remate desde larga distancia.