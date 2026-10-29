Platense llegó a la final gracias a los penales

Platense se clasificó anoche para disputar la final de la Copa Argentina, al superar 5-4 por penales a Atlético Tucumán, luego de igualar 1-1 en los 90 minutos. De esta manera, el equipo de Martín Palermo espera al ganador de Boca-Banfield, que se enfrentarán el 14 de noviembre próximo en Mendoza.

El Decano demostró en el primer tiempo ser un equipo simple, sencillo y efectivo. Y dentro de ese panorama, se fue al descanso con ventaja, después del gol de Renzo Tesuri, a los 36, aunque en el balance fue más peligroso y punzante que Platense, equipo al que le costó acomodarse en el campo de juego, pero que de a poco, le encontró la vuelta, pese a que no pudo lastimar.

Atlético fue de menor a mayor. Gracias al trabajo de los volantes, en especial de Laméndola, construyó un juego más ordenado que su adversario, que dependió de lo que pudieran hacer Retamar o Lencina.

La apertura del marcador llegó después de una escapada por izquierda de Infante, que llegó al fondo y mandó centro para la entrada de Tesuri, que después de bajarla, definió cruzado, al palo derecho.

En la parte final, Platense salió mejor parado. Ajustó las marcas, adelantó las líneas y se volcó al ataque. De a poco, fue haciendo méritos para llegar al empate. Y lo consiguió a los 13, con un cabezazo de Retamar, a la salida de un córner. Después los dos equipos cuidaron el resultado llevaron la definición a los penales.

LA OTRA SEMIFINAL

Boca, que pelea varios frentes al mismo tiempo, enfrentará a Banfield el próximo sábado 14 de noviembre a partir de las 19, en el estadio Malvinas de Mendoza, en el marco de la otra semifinal de la Copa Argentina 2026.