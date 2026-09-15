Platense quiere remontar y hacer más historia con Palermo

Platense recibirá esta noche a Fluminense de Brasil, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con el objetivo de dar vuelta la serie y meterse entre los cuatro mejores de América.

El partido, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de Vicente López, se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el chileno Cristian Garay, mientras que en el VAR estará su compatriota Juan Sepúlveda.

Esta Copa Libertadores es la primera que juega en su historia y ya eso la convierte en la más importante, pero se quiere animar a soñar un poco más. Es verdad que todavía tiene el sueño de la Copa Argentina y debe sumar para los Promedios 2027, pero nadie le quita la ilusión a sus hinchas.

Platense, que es dirigido por Martín Palermo, llega a este encuentro con la dura tarea de tener que dar vuelta el 2-0 que sufrió en el partido de ida que se llevó a cabo en el mítico Estadio de Maracaná. En dicho encuentro, los goles del “Flu” los hicieron los brasileros Nonato y Hulk.

“Tenemos 90 minutos para pelear hasta el final, buscando los goles para igualar la serie. La serie no está cerrada”, sostuvo el entrenador platense, de 52 años.

“Tenemos que corregir y no facilitar errores propios, eso nos condicionó. Al nivel de jugadores y jerarquía de Fluminense no podés facilitarle esas posibilidades. Con Platense estamos haciendo historia en la Libertadores ante un rival con jugadores de jerarquía. Pero siento que el equipo compite”, dijo Palermo, que se formó como jugador en Estudiantes pero es ídolo total en Boca: es el goleador histórico (236 goles en 404 partidos) y conquistó los títulos de la Libertadores en 2000 y 2007..

Previamente, el “Calamar” avanzó como segundo en su grupo, mientras que en los octavos de final dejó en el camino por penales a O´Higgins de Chile.

Fluminense, por su parte, tuvo una complicada fase de grupos, ya que terminó segundo en su zona y avanzó de manera milagrosa gracias a un triunfo de Independiente Rivadavia de Mendoza que le permitió seguir con vida.

Por aquellos caprichos del destino, el equipo brasilero se enfrentó nuevamente con Independiente Rivadavia en los octavos de final y lo eliminó en una dramática serie que se definió en los penales.

El conjunto carioca experimentó una notoria mejoría bajo la dirección técnica de Marcão, integrante permanente de la comisión técnica y quien dirigirá al equipo hasta final de año.

Con él llevan cinco victorias, un empate y una derrota en siete partidos, incluido un triunfo contra el poderoso Palmeiras.

Marcão ha logrado sacar lo mejor de una nómina sostenida en nombres de experiencia, como el portero Fábio, el central Thiago Silva, el creativo Ganso y el atacante Hulk.

“Creo mucho (en el título, el segundo del Flu tras el de 2023). Tenemos un plantel muy fuerte y capaz”, dijo el entrenador brasileño al portal Globo Esporte.