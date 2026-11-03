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Deportes

Platense se aprovechó de Central Córdoba

X (@caplatense)

Por Redacción

El conjunto dirigido por Martín Palermo hilvanó su segundo triunfo consecutivo al derrotar 2-0 al Ferroviario con goles de Guido Mainero y Victor Cuesta. De esta manera, llegó a los 17 puntos y se ubica undécimo, conservando chances de clasificarse a los playoff, aunque deberá ganarle por varios goles a San Lorenzo y esperar que pierdan Unión e Independiente.

En tanto, los santiagueños siguen sin levantar cabeza y se ubican últimos en el grupo A con diez puntos.

Los once locales fueron: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Victor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Iván Gómez; Guido Mainero, Franco Zapiola, Nicolás Retamar; Gonzalo Lencina.

La visita formó con: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Yuri Casermeiro, Nicolás Garrido, Darío Cáceres; Fernando Martínez, Matías Vera, Tiziano Ramírez, Diego Barrera; Michael Santos y Leonardo Sequeira.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
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