Platense se aprovechó de Central Córdoba

El conjunto dirigido por Martín Palermo hilvanó su segundo triunfo consecutivo al derrotar 2-0 al Ferroviario con goles de Guido Mainero y Victor Cuesta. De esta manera, llegó a los 17 puntos y se ubica undécimo, conservando chances de clasificarse a los playoff, aunque deberá ganarle por varios goles a San Lorenzo y esperar que pierdan Unión e Independiente.
En tanto, los santiagueños siguen sin levantar cabeza y se ubican últimos en el grupo A con diez puntos.
Los once locales fueron: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Victor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Iván Gómez; Guido Mainero, Franco Zapiola, Nicolás Retamar; Gonzalo Lencina.
La visita formó con: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Yuri Casermeiro, Nicolás Garrido, Darío Cáceres; Fernando Martínez, Matías Vera, Tiziano Ramírez, Diego Barrera; Michael Santos y Leonardo Sequeira.
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