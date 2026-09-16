Platense se quedó en las puertas de las semis

En su primera participación en Copa Libertadores, donde ingresó por haber sido campeón del Apertura 2025, el Calamar remontó en la primera etapa el 2-0 que había sufrido en contra en Río de Janeiro y tuvo el pase a semifinales en sus manos, gracias a los goles de Guido Mainero y Bruno Sepúlveda.

Sin embargo, pese al envión del primer tiempo, sintió el desgaste en el complemento y en una de las pocas que tuvo la escuadra carioca, Agustín Canobbio puso el descuento que terminó significando el gol de la clasificación para el Fla. Pese al golpe, los dirigidos por Martín Palermo fueron en busca del gol que llevara el trámite a los penales, pero la imprecisión, los nervios y el arquero Fabio terminaron jugándole en contra, haciendo que los de Vicente López terminen chocando con su propia impotencia sobre el cierre del choque copero.

Ahora, el conjunto brasileño se enfrentará en semis al ganador de Liga de Quito - Palmeiras, que jugarán desde las 19:00 en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de la capital ecuatoriana.