Platense venció por penales a Atlético Tucumán y espera por Boca o Banfield en la final de la Copa Argentina

Platense se convirtió en el primer finalista de la Copa Argentina 2026 tras vencer por 5-4 en la definición por penales a Atlético Tucumán, luego de igualar 1-1 durante el tiempo reglamentario en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta.

El conjunto tucumano abrió el marcador a los 35 minutos del primer tiempo mediante Renzo Tesuri, quien recibió un centro de Juan Infante desde la izquierda y definió ante la salida del arquero Juan Pablo Cozzani.

Sin embargo, Platense consiguió la igualdad a los 13 minutos del complemento, cuando Nicolás Retamar conectó de cabeza un tiro de esquina ejecutado por Tomás Silva y estableció el 1-1 que se mantuvo hasta el final del encuentro.

En la definición desde los doce pasos, ambos equipos convirtieron sus primeros cuatro remates, hasta que Cozzani le atajó el quinto disparo a Gabriel Compagnucci. Posteriormente, Guido Mainero convirtió el penal decisivo y selló la clasificación del Calamar.

De esta manera, el equipo de Vicente López disputará por primera vez la final de la Copa Argentina y buscará sumar un nuevo título después de su consagración en el Torneo Apertura 2025.

Cuándo juegan Boca y Banfield por la otra semifinal

Platense deberá esperar hasta el sábado 14 de noviembre, a las 19, cuando Boca Juniors y Banfield se enfrenten en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza para definir al segundo finalista del certamen, según confirmó la Asociación del Fútbol Argentino.

El ganador de ese encuentro enfrentará al Calamar en la final, programada para el miércoles 2 de diciembre, con horario y sede todavía por confirmar.

La definición del campeonato también tendrá como incentivo la clasificación a la Copa Libertadores 2027, además de la obtención del título nacional.