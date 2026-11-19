La Liga Profesional de Fútbol y la AFA confirmaron la programación oficial para los playoffs del Torneo Clausura 2026, etapa que se disputará del viernes 20 al miércoles 25 de noviembre tras el cierre de la fase regular de 16 partidos, y que tiene a Gimnasia como uno de los animadores ya que enfrentará a Newell's en el Bosque el próximo lunes a las 17. Los 16 equipos clasificados se enfrentarán en ocho llaves a partido único con localía para el mejor ubicado y transmisión en vivo por las señales TNT Sports y ESPN Premium.

La acción abrirá el viernes 20 de noviembre a las 20:00 en el estadio José Amalfitani con el choque entre Vélez (3° A) y Belgrano (6° B), bajo el arbitraje de Yael Falcón Pérez y emisión de TNT Sports.

El sábado 21 de noviembre tendrá dos compromisos: a las 15:00 jugarán Defensa y Justicia (4° A) ante Barracas Central (5° B) en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello, con Pablo Echavarría como juez y transmisión de ESPN Premium; luego, a las 17:00, Argentinos Juniors (2° B) recibirá a Independiente (7° A) en el estadio Diego Armando Maradona, con arbitraje de Jorge Baliño y televisación de TNT Sports.

El domingo 22 de noviembre concentrará la mayor actividad con tres encuentros: desde las 16:00, Rosario Central (1° B) enfrentará a Gimnasia de Mendoza (8° A) en el Gigante de Arroyito, estadio que estrenó la tercera bandeja de la platea del río en el triunfo 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto, con Leandro Rey Hilfer como árbitro y emisión de ESPN Premium. Cabe destacar que el conjunto dirigido por Jorge Almirón posee localía asegurada hasta semifinales por su primer puesto en la Zona B y, si avanza, chocará contra el vencedor de Defensa y Justicia y Barracas Central.

A las 19:00, River (4° B) recibirá a Lanús (5° A ) en el estadio Monumental, con Pablo Dóvalo como juez y pantalla de TNT Sports. A las 22:00, Instituto (1° A) se medirá con Huracán (8° B) en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con arbitraje de Darío Herrera y señal de ESPN Premium.

Los octavos de final continuarán el lunes 23 de noviembre a las 17:00 con el duelo entre Gimnasia (3° B) y Newell’s (6° A) en el estadio Juan Carmelo Zerillo, arbitrado por Nicolás Ramírez y televisado por TNT Sports.

El cierre llegará el miércoles 25 de noviembre a las 21:00 en La Bombonera, donde Boca (2° A) recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza (7° B) con Luis Lobo Medina como juez y transmisión de ESPN Premium.

Cómo se definen los playoff 2026

El primer cuadro agrupa los cruces Instituto ante Huracán, River frente a Lanús, Argentinos Juniors contra Independiente y Vélez ante Belgrano, mientras que el segundo reúne a Rosario Central frente a Gimnasia de Mendoza, Defensa y Justicia contra Barracas Central, Boca ante Independiente Rivadavia y Gimnasia de La Plata frente a Newell’s.

En caso de empate tras los 90 minutos reglamentarios, la reglamentación establece un tiempo suplementario de 30 minutos dividido en dos períodos de 15 y, si persiste la igualdad, definición por tiros desde el punto penal.

Los cuartos de final se jugarán el fin de semana del 28 y 29 de noviembre, y la gran final se disputará el sábado 12 de diciembre de 2026 en el estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata, con horario a confirmar.

El esquema completo de los playoffs

Octavos de Final

Viernes 20 de noviembre

20.00 Vélez - Belgrano (Árbitro: Yael Falcón Pérez - VAR: Héctor Paletta)

Sábado 21 de noviembre

15.00 Defensa y Justicia - Barracas Central (Árbitro: Pablo Echavarría - VAR: Bryan Ferreyra)

17.00 Argentinos - Independiente (Árbitro: Jorge Baliño - VAR: Fernando Echenique)

Domingo 22 de noviembre

16.00 Rosario Central - Gimnasia (Mza.) (Árbitro: Leandro Rey Hilfer - VAR: Germán Delfino)

19.00 River - Lanús (Árbitro: Pablo Dovalo - VAR: Gastón Monson Brizuela)

22.00 Instituto - Huracán, en estadio Mario A. Kempes (Árbitro: Darío Herrera - VAR: Yamil Possi)

Lunes 23 de noviembre

17.00 Gimnasia (LP) - Newell's (Árbitro: Nicolás Ramírez - VAR: Sebastián Habib)

Miércoles 25 de noviembre

21.00 Boca - Independiente Rivadavia (Árbitro: Luis Lobo Medina - VAR: José Carreras)

Final

Sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo, de La Plata