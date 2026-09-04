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Comparten la misma cantidad de puntos en la tabla anual y pelean por un lugar en la próxima Sudamericana

Playoffs y copas, los objetivos de Gimnasia y Estudiantes para el tramo final del torneo

Con realidades distintas en el Clausura, el Lobo y el Pincha encaran la última recta del campeonato con dos desafíos por delante: avanzar de ronda y asegurar su lugar en los certámenes internacionales 2027

guido carrillo, referencia en el ataque albirrojo / @edelpoficial
nacho fernández, el director de orquesta del conjunto tripero / @gimnasiaoficial

Por Redacción

Esta tarde en Río Cuarto se dará inicio a la última mitad del Torneo Clausura. Ante eso, la lucha por los objetivos comienza a tomar cada vez más relevancia. Más allá de la pelea por el título, las distintas tablas empiezan a ocupar un lugar central en la planificación de los equipos, que ya hacen cuentas pensando en la clasificación a las copas internacionales de 2027 y en el acceso a los playoffs del campeonato.

En ese escenario aparecen Gimnasia y Estudiantes, los dos representantes platenses en la elite del fútbol argentino, afrontan este tramo decisivo con realidades diferentes, aunque con metas similares. Ambos se encuentran hoy en puestos de clasificación a competencias internacionales a través de la tabla anual. Sin embargo, el panorama cambia al observar las posiciones del Clausura, donde tanto el Pincha como el Lobo buscan meterse entre los mejores de sus respectivas zonas para avanzar a la fase final del certamen.

Por su parte, los dirigidos por Ariel Pereyra, ocupan el cuarto puesto del Grupo B con 12 unidades, a cuatro puntos del líder Argentinos Juniors. A pesar de su ubicación dentro de la zona de clasificación, la pelea se mantiene abierta debido a la escasa diferencia entre los equipos que hoy están avanzando de ronda y aquellos que se encuentran al acecho.

Por eso, el compromiso de mañana tendrá una importancia especial para el conjunto albiazul. Enfrentará a Tigre, uno de sus competidores directos en la tabla. El Matador se ubica dos posiciones por encima del Lobo, aunque ambos cuentan con la misma cantidad de puntos y la diferencia pasa exclusivamente por la cantidad de goles convertidos.

Más tarde, Gimnasia tendrá por delante otros duelos trascendentales como Independiente Rivadavia o Atlético Tucumán, equipos que se encuentran en su misma sintonía.

Del otro lado del lago del bosque platense aparece Estudiantes. Pese a su buen presente en la Copa Argentina y en la Copa Libertadores, todavía no logra trasladar ese rendimiento al certamen Clausura. El equipo dirigido técnicamente por Alexander Medina se encuentra undécimo en su zona con siete unidades, apenas a tres puntos del último equipo que hoy estaría clasificando a los playoffs: Boca Juniors.

El próximo desafío para el Pincha será en Liniers frente a Vélez, que actualmente ocupa el cuarto lugar. Luego afrontará una seguidilla de compromisos ante rivales directos como Platense y Lanús, además de Gimnasia de Mendoza y Unión, entre otros adversarios que también pelean por ingresar a la fase final.

En cuanto a la clasificación internacional, la paridad entre los equipos platenses es absoluta. Tanto Gimnasia como Estudiantes acumulan 38 puntos en la tabla anual y, por el momento, se estarían clasificando a la Copa Sudamericana 2027. La única diferencia es que el conjunto albirrojo aparece por encima gracias a una mejor diferencia de gol.

Al igual que ocurre en las tablas regulares del Clausura, la lucha en la general también es sumamente pareja. Son varios los equipos separados por muy pocas unidades y que mantienen intactas sus aspiraciones internacionales de cara al cierre de la temporada.

En esta sintonía, River, Independiente y Gimnasia de Mendoza son los tres equipos que hoy aparecen a las puertas de la zona de clasificación, con una diferencia exigua respecto de quienes, por el momento, estarían obteniendo un boleto continental.

A pesar de encontrarse actualmente en puestos de Copa Sudamericana, tanto Estudiantes como Gimnasia mantienen la ilusión de meterse en la próxima Copa Libertadores. Hoy, el último equipo que estaría accediendo al certamen es Vélez, que suma 41 puntos, apenas tres más que los conjuntos platenses.

Con relación a la máxima competencia continental, la pelea se presenta sumamente ajustada. Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors lideran ese lote con 45 unidades, seguidos por Vélez con 41. Más atrás aparecen Boca, con 40, y Rosario Central, con 39. Estos últimos dos en zona de Sudamericana

En ese contexto, Pinchas y Triperos siguen de cerca la evolución de los equipos que tienen por encima en la tabla, sin perder de vista la posibilidad de que se liberen cupos a través de los distintos campeones de la temporada, una variable que podría modificar el panorama en la recta final del año.

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