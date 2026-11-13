Pochettino dirigirá al Manchester United

El argentino Mauricio Pochettino fue contratado como el nuevo director técnico del Manchester United, al aceptar dejar su puesto con la selección de Estados Unidos para asumir el desafío de reanimar a un club que alguna vez fue el más dominante del fútbol inglés.

Apenas tres meses después de firmar un contrato para dirigir a los estadounidenses hasta el Mundial de 2030, la Federación de Fútbol de Estados Unidos informó que el entrenador se marchará la próxima semana a Old Trafford, donde el club está en la zona de descenso tras 10 partidos de la temporada de la Premier League.

El argentino asumirá el cargo antes del partido del 22 de noviembre en Liverpool, y se convertirá en el octavo entrenador del Manchester United desde que Alex Ferguson se retiró en 2013. El club anunció la contratación del argentino de 54 años un día después de despedir a Michael Carrick, quien condujo al equipo a una victoria en la Premier, cinco empates y cuatro derrotas, para el peor inicio del club en 40 años en la máxima categoría de Inglaterra.

“El argentino es reconocido por su estilo de fútbol de alta intensidad y ofensivo, su dedicación a construir equipos fuertes y cohesionados, y su destacado historial en el desarrollo de jugadores individuales”, señaló el Manchester United en un comunicado.

Pochettino, quien había asumido en Estados Unidos en 2024, y sus asistentes permanecerán con el equipo de Estados Unidos para la serie de cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF contra Haití el sábado y el martes.

Tras dirigir a Southampton, Tottenham y Chelsea en la Premier League, a Espanyol en España y ganar el título francés con el París Saint-Germain, Pochettino asume un puesto que ha resultado demasiado grande para una sucesión de entrenadores desde que Ferguson condujo al equipo a un récord de 13 títulos de la Premier y dos coronas de la Liga de Campeones durante un ciclo de casi 27 años.

El Manchester United no gana la liga desde la última temporada de Ferguson en 2013 y ha sido superado por sus rivales Manchester City, Liverpool, Chelsea y Arsenal. Pese a ganar la liga francesa en 2022, posiblemente el mayor logro de Pochettino fue convertir al Tottenham en un competidor habitual al título en la Premier y también llevar al club de Londres a la final de la Liga de Campeones en 2019. Nunca ha ganado un gran trofeo en Inglaterra, y lo más reciente fue la derrota en la final de la Copa de la Liga inglesa con el Chelsea en 2024.