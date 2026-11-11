Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
EL MANCHESTER UNITED ESTARÍA A PUNTO DE DESPEDIR AL ENTRENADOR INGLÉS

Pochettino, el posible reemplazante de Carrick

El argentino suena como sucesor del actual DT de los “red devils” que atraviesan un muy mal momento en la Premier League inglesa
Mauricio Pochettino

Por Redacción

La crisis en uno de los clubes más grandes de Inglaterra parece no tener fin, tras una muy buena etapa en la temporada pasada, donde luego de la salida del portugués Rúben Amorim asumió como reemplazante, ahora el ex mediocampista del United, Michael Carrick atraviesa sus horas más críticas al frente del banco del conjunto inglés.

Al cabo de diez fechas disputadas en la Premier League, los “red devils” se ubican en zona de descenso, desde la directiva ya analizan la posibilidad de cortar el vínculo, al punto tal de que ya se analizan posibles sucesores para un banco de suplentes tan preciado como pesado en estos momentos en el fútbol mundial.

Uno de los candidatos, que ya cuenta con experiencia en el fútbol inglés dirigiendo a Southampton, Tottenham y Chelsea, es Mauricio Pochettino. El argentino, actual entrenador de la Selección de Estados Unidos, ya ha sonado anteriormente para ocupar el cargo y en esta oportunidad su costosa salida del seleccionado estadounidense, con quien renovó su vínculo tras el Mundial de este año, sería una de las trabas para que pudiera asumir el cargo de DT en uno de los gigantes del fútbol europeo.

Otros apellidos que se han dejado trascender son los del italiano Antonio Conte, ex DT de Juventus, Inter y Chelsea. También, se maneja la posibilidad del ex técnico de la Selección de Inglaterra, Gareth Southgate, aunque estarían por detrás en consideración del ex lateral derecho con pasado en la Selección Argentina.

Con un club que se encuentra complicado tanto en la Premier League como en Champions League, lo que si parece cosa juzgada es que Carrick no continuará.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?