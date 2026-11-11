Pochettino, el posible reemplazante de Carrick

La crisis en uno de los clubes más grandes de Inglaterra parece no tener fin, tras una muy buena etapa en la temporada pasada, donde luego de la salida del portugués Rúben Amorim asumió como reemplazante, ahora el ex mediocampista del United, Michael Carrick atraviesa sus horas más críticas al frente del banco del conjunto inglés.

Al cabo de diez fechas disputadas en la Premier League, los “red devils” se ubican en zona de descenso, desde la directiva ya analizan la posibilidad de cortar el vínculo, al punto tal de que ya se analizan posibles sucesores para un banco de suplentes tan preciado como pesado en estos momentos en el fútbol mundial.

Uno de los candidatos, que ya cuenta con experiencia en el fútbol inglés dirigiendo a Southampton, Tottenham y Chelsea, es Mauricio Pochettino. El argentino, actual entrenador de la Selección de Estados Unidos, ya ha sonado anteriormente para ocupar el cargo y en esta oportunidad su costosa salida del seleccionado estadounidense, con quien renovó su vínculo tras el Mundial de este año, sería una de las trabas para que pudiera asumir el cargo de DT en uno de los gigantes del fútbol europeo.

Otros apellidos que se han dejado trascender son los del italiano Antonio Conte, ex DT de Juventus, Inter y Chelsea. También, se maneja la posibilidad del ex técnico de la Selección de Inglaterra, Gareth Southgate, aunque estarían por detrás en consideración del ex lateral derecho con pasado en la Selección Argentina.

Con un club que se encuentra complicado tanto en la Premier League como en Champions League, lo que si parece cosa juzgada es que Carrick no continuará.