Poco entusiasmo por la Selección: aún quedan plateas en Córdoba

La ausencia de Lionel Messi, las entradas caras para el bolsillo del hincha argentino y el rival poco atractivo, atentan contra la posibilidad de que esta noche se pueda ver un estadio Mario Alberto Kempes lleno para recibir a la Selección Argentina, que volverá a disputar un partido en Córdoba tras cuatro años.

Si bien se vendieron todas las generales, aún quedan entradas en todos los sectores de plateas del estadio cordobés, que cuenta con capacidad para 57.000 espectadores y parecería que para cuando la Selección Argentina y la Selección de Bolivia salten al césped no lucirá repleto, como se esperaba desde la organización y la AFA.

Las entradas que aún quedan a disposición tienen, además, un alto costo, yendo desde los $90.000 a los $140.000, siendo las únicas ubicaciones a disposición.

Está, será la decimotercera vez, que la albiceleste juegue en el estadio provincial cordobés, la primera ocasión fue en 1980, en el antiguo Chateau Carreras, cuando venció en un amistoso a Suiza 5-0.

El primer duelo por los puntos, recién llegó en 2011, cuando por la Copa América que se disputó en nuestro país, el conjunto dirigido por “Checho” Batista derrotó a Costa Rica por 3-0, lo que le permitió clasificar.

También, al año siguiente, el combinado nacional disputó un partido de Eliminatorias frente a Paraguay, donde los conducidos por Alejandro Sabella ganaron 1-0. Para la clasificación a Rusia 2018, hizo de local en dos oportunidades, ganándole justamente al rival de esta noche 2-0 y perdiendo con los guaraníes 1-0.

La última presentación para la albiceleste en el estadio Mario Alberto Kempes, fue en 2022 por las Eliminatorias para Qatar ante Colombia, donde Argentina festejó la obtención de la Copa América esa noche venciendo a los cafeteros 1-0.

En dicho estadio, la selección tricampeona del mundo ostenta una racha de diez victorias, un empate y una derrota entre amistosos, Copa América y Eliminatorias.