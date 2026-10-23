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Polémica en el Bosque: el VAR llamó a Martínez Beligoy y anuló un gol de Gimnasia ante la bronca de los hinchas

Por Redacción

La tarde en el estadio del Bosque se transformó en un escenario de tensión y reclamos contra el arbitraje a raíz de una jugada que terminó generando la absoluta indignación de los hinchas de Gimnasia. Cuando se jugaba el complemento del encuentro, un gol del Lobo que había desatado el festejo en las tribunas fue invalidado a instancias del VAR.

La acción se gestó a los ocho minutos de la segunda mitad, cuando Miramón encabezó un gran contragolpe que derivó en un remate de Torres que dio en el palo. El rebote fue capturado por Nacho Fernández, cuyo disparo fue rechazado por el arquero Ayala, hasta que finalmente Lucas Janson apareció con inteligencia para empujar el balón al fondo de la red.

Sin embargo, la alegría duró pocos minutos en el campo de juego. Tras los festejos del equipo tripero, el árbitro principal Sebastián Martínez Beligoy fue convocado desde la cabina tecnológica por Silvio Trucco para revisar la jugada en el monitor auxiliar.

A los 13 minutos, tras observar detenidamente las imágenes, el juez principal determinó la anulación del tanto por una infracción previa de Steimbach sobre Ulises Giménez. La decisión arbitral encendió los ánimos e instaló una atmósfera de enorme bronca en todo el estadio, que reprobó duramente el fallo a través de cánticos y silbidos.

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