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Salieron a cruzarlo

Polémica por los dichos de Verón antes de la final

juan sebastián verón / edlp

Por Redacción

En la antesala a la final de esta tarde entre Estudiantes y Rosario Central en la definición de la Supercopa Internacional, el presidente albirrojo Juan Sebastián Verón habló de la importancia del trofeo y sostuvo que “el partido del jueves” –por Copa Argentina– era más “trascendental”. Ante estos dichos, un ex dirigente Canalla salió a cruzarlo en redes sociales.

En este sentido, al referirse a la inminente definición, la Brujita fue contundente respecto al valor que le otorga el plantel y la dirigencia en comparación con el certamen continental: “Es una final y como toda final va respetada. Igualmente, para mí el jueves es un partido mucho más trascendental e importante que lo que jugamos”.

Ante esto, Ricardo Carloni, ex presidente de Rosario Central le salió con los tapones de punta en la red social X, y le respondió: “Bajarle la importancia a una Supercopa que te da una estrella más al escudo expresando que Cuartos de Copa_Argentina es más trascendente, mínimamente es de una soberbia difícil de comprender en un Presidente de un Club tan importante”.

Por otro lado, el presidente albirrojo también hizo una declaración con respecto a la reunión en la sede de Conmebol y afirmó: “Si crees que por estar sentado en la misma mesa no te van a meter la mano en el bolsillo, yo no lo veo así. Podemos luchar para tener un fútbol argentino mucho mejor. Cada fecha es un estrés. Con Tapia solo compartí el lugar. Los anteojos los usé porque tenía la vista irritada”.

La frase de Verón fue cruzada también por Daniel Ferreiro, dirigente de Nueva Chicago, ex Presidente la B Nacional y cercano al presidente de la AFA Claudio Chiqui Tapia quien afirmó: “Verón siempre igual, boquea en los medios tira centros pero cuando está al lado de Tapia nunca dice nada, no solo tenía anteojos negros, cuando vio a Chiqui además dió un par de pasos para atrás… Cómo siempre, al estilo Inglés.. En fin”.

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