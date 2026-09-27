Polémicas, VAR y un arbitraje que dejó mucha tela para cortar

Rosario Central se proclamó campeón de la Supercopa Internacional. Sin embargo, la coronación no quedó exenta de polémicas con una actuación paupérrima de Darío Herrera como árbitro principal y seguido por Jorge Baliño como encargado del VAR que tuvo una doble vara a la hora de observar las jugadas.

En este contexto, hubo tres jugadas puntuales que generaron la furia de todo el Mundo Estudiantes. La primera fue el penal que desató la polémica y cambió por completo los ánimos de la final.

Corría el minuto 52 del primer acto, Copetti cayó sobre la línea del área y acusó un golpe del defensor. Así, ante la duda respecto de si el toque se había dado dentro o fuera del área, el VAR llamó a Herrera, quien inicialmente consideró que el delantero se había tirado, pero finalmente cambió su decisión y cobró la pena máxima.

La controversia no quedó únicamente dentro del campo de juego. En las tribunas, los miles de hinchas albirrojos estallaron de bronca al entender que la acción no reunía los requisitos necesarios para ser considerada infracción. Incluso desde uno de los palcos, Juan Sebastián Verón siguió atentamente la revisión y respondió con aplausos irónicos una vez confirmada la decisión arbitral.

Luego del descanso, el segundo tiempo trajo consigo otra situación para discutir, después de que el defensor Elías Verón cometa una infracción sobre el delantero Adolfo Gaich que todos reclamaron como merecedora de amarilla, algo que hubiese derivado en su expulsión dado que ya estaba amonestado. Sin embargo, Herrera solo cobró la infracción y no lo expulsó. Curiosamente y a pesar de que lo había mandado a la cancha desde en el entretiempo, el entrenador del conjunto rosarino, Jorge Almirón, decidió rápidamente sacar a Verón del partido, para evitar que vea la segunda amarilla.

Ya con el enojo a flor de piel, llegó una nueva polémica y más clara que la anterior. Luego de un cabezazo de Gaich dentro del área, la pelota pareció impactar entre el pecho y el brazo de Ignacio Ovando. Si bien no quedó del todo claro si hubo mano o no, los jugadores del Pincha reclamaron la situación, pero Herrera ni siquiera fue al VAR, algo que derivó una vez más en la bronca de los jugadores.

La suma de todas estas acciones provocaron el estallido final, injustificable que terminó en insultos a mansalva, empujones y agarrones entre los dos planteles. Siguiendo esta misma línea, tras el papelón, Herrera se paró en el círculo central acompañados de sus laderos y tardó en pitar el final del juego para mermar el enojo y la furia. Una vez más, el arbitraje argentino quedó manchado y en el centro de la escena.