Polémico festejo de Eric Ramírez: marcó para Unión ante Estudiantes y se acordó de Gimnasia

En un cierre de partido vibrante, Unión logró una sólida victoria por 3-1 frente a Estudiantes, con una actuación consagratoria de Eric "Perla" Ramírez, quien no solo convirtió el último tanto del encuentro, sino que protagonizó un festejo que rápidamente se volvió viral y encendió la polémica en el clásico platense.

Tras marcar el tercer gol que liquidó el pleito en favor del Tatengue, el delantero correntino celebró eufórico frente a las cámaras haciendo gestos hacia su pecho, simulando en cuatro oportunidades la tradicional franja característica de la camiseta de Gimnasia.

El festejo de Ramírez estuvo cargado de simbolismo y no tardó en resonar en las redes sociales. El delantero guarda un profundo sentido de pertenencia con el conjunto tripero, institución donde dejó un buen rendimiento tras defender sus colores durante varios años.

Entre las temporadas 2016 y 2024, la "Perla" disputó un total de 106 partidos oficiales con la camiseta de Gimnasia, logrando convertir 25 goles antes de seguir su carrera en Huracán. Su pasado en el Lobo se hizo sentir en el estadio de Unión, dejando una imagen que los hinchas triperos celebraron en redes sociales.



