Ponzio convocó a una de las “joyas” del club: Santiago Espíndola

En medio de una profunda renovación en la que River invirtió más de 70 millones de dólares, la idea es empezar a complementar el plantel con la presencia de chicos de las inferiores. Tras la buena actuación del último fin de semana de Lautaro Pereyra, más asentado en Primera, para el partido ante Sarmiento, en Junín, Leonardo Ponzio convocó por primera vez a una de las “joyas”, Santiago Espíndola.

Considerado uno de los mejores proyectos de la cantera, el pibe de 18 años es una de las piezas clave de la Reserva. De larga trayectoria en las selecciones juveniles (jugó Sudamericano Sub-15, Sudamericano y Mundial Sub-17 y ganó el torneo de Torneo de L’Alcudia Sub-20 en 2025), viene de tener una muy buena actuación con la Sub-20 en los Juegos Suramericanos de Santa Fe.