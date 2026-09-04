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Independiente rivadavia, en el horizonte

Ponzio espera a Moreno, pero repetiría el equipo

El técnico interino de River analiza la situación del ex Palmeiras para el partido contra los mendocinos. De no jugar, lo haría Vera
ponzio evalúa no hacer cambios de cara al partido del domingo / x

Por Redacción

River, después del esperado triunfo sobre Banfield, comenzó a tener días de mayor tranquilidad, porque están convencidos de que la recuperación definitiva llegará en los próximos partidos. Y en ese sentido, se prepara para recibir a Independiente Rivadavia el próximo domingo en el Monumental.

Mientras el grupo busca la mejor puesta a punto, en la mente de Leonardo Ponzio gana terreno la posibilidad de repetir la misma formación que le ganó a Banfield en su debut como interino.

La principal incógnita pasa por la recuperación de Aníbal Moreno. El mediocampista continúa con trabajos diferenciados y en el cuerpo técnico no tienen intención de apurarlo, por lo que la opción de que vuelva al equipo dependerá exclusivamente de cómo evolucione de la contractura lumbar que lo dejó afuera ante el Taladro.

En caso de que Moreno no llegue en condiciones, Ponzio cuenta con una alternativa que dejó buenas sensaciones en su primera presentación: Fausto Vera. El mediocampista fue titular ante Banfield en lugar del ex-Palmeiras y tuvo una actuación destacada como volante central.

“Una lástima lo de Aníbal, pero siempre fue mi posición natural, es donde me siento cómodo. Cuando vine a principio de año con Marcelo lo hice para cumplir ese rol, pero uno se va adaptando a lo que le piden los diferentes entrenadores y al final es lo mejor, intentando ayudar al grupo”, explicó Vera después del triunfo ante Banfield.

La buena actuación de Vera, entonces, también juega a favor de la cautela con Moreno. Si bien el cuerpo técnico valora al ex-Palmeiras y lo considera el volante central titular, no existe la necesidad de arriesgarlo si todavía no está al ciento por ciento.

De todas maneras, Ponzio todavía tiene pendiente un entrenamiento táctico, que en principio será hoy si las condiciones climáticas lo permiten, antes de terminar de definir la formación. Allí terminará de evaluar el estado físico del 5, que por ahora entrena diferenciado, y las distintas alternativas, aunque la idea que gana fuerza es mantener los mismos once.

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