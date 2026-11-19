River inició la cuenta regresiva, pensando en el partido del domingo ante Lanús, que puede decretar el final de un año para el olvido o abrirle la puerta al sueño de un título despúés de varias frustraciones.

En la práctica de ayer se produjo el retorno desde la Selección de Gonzalo Montiel, Santiago Beltrán y Thiago Almada y así, solo falta que Leonardo Ponzio defina si espera a Fausto Vera o sigue con su planificación con Santiago Espíndola como volante central.

Mientras las expectativas por una reducción drástica de la pena para Cachete comienzan a diluirse y Giovanni González se prepara para ser nuevamente titular, fue una buena noticia que los otros dos seleccionados volvieran intactos y listos para saltar a la cancha.

El arquero no tuvo participación en ninguno de los dos amistosos, en tanto que los otros fueron titulares en la derrota ante Uruguay e ingresaron desde el banco en la goleada de anoche sobre Costa Rica: el Guayo completó 60’ y 35’; y el lateral derecho, 83’ y 45’.

Más allá de esto, la expectativa estuvo otra vez puesta en la recuperación de Fausto Vera. El desgarro ya es historia, pero una tendinitis le impide entrenarse con normalidad y, a esta altura, lo más probable es que si vuelve, vaya al banco el domingo.

Su larga inactividad y la imposibilidad de aprovechar este parate FIFA para sumar rodaje posicionan al pibe Espíndola como el cinco para afrontar los octavos de final.

La presencia del juvenil también responde a la decisión del club de que Aníbal Moreno pase por el quirófano.

El ex-Palmeiras no pudo superar la discopatía lumbar y será intervenido quirúrgicamente el próximo martes. Lógicamente se perderá lo que le quede a River en los playoffs y esperan que pueda volver para el inicio de la pretemporada, a comienzos de enero.

La situación de Vera parece decretada. Todo parece indicar que el futbolista ni siquiera contará con la chance de mejorar su imagen en estos últimos partidos. El club no le comprará el pase al Mineiro al término del préstamo y deberá volver a Brasil, o buscarse otro destino.