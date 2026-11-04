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ANTE ALDOSIVI

Ponzio le haría lugar a un juvenil de 18 años

Felipe Esquivel

Por Redacción

El DT de River, Leonardo Ponzio, convocará al juvenil Felipe Esquivel para el partido ante Aldosivi por la última fecha del Torneo Clausura. El mediocampista de la Reserva tiene 18 años y puede jugar de extremo por ambas bandas o por los costados.

River tiene varias bajas para el duelo ante el Tiburón en Mar Del Plata: Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, quienes fueron expulsados; y Aníbal Moreno y Juan Cruz Meza, quienes arrastran desgarros. Resta saber el estado de Fausto Vera, quien será evaluado en las próximas horas.

En ese contexto, Ponzio le da confianza a un juvenil que promete en la categoría previa a la Primera. Nació el 12 de mayo de 2008 en Barranqueras, provincia de Chaco y llegó al club a comienzos de 2022.

Esquivel jugó un campeonato en Comodoro Rivadavia y llamó la atención de los ojeadores del “Millonario”, quienes le pidieron que haga una prueba. Luego de eso quedó en el club y meses después fue citado a la Selección argentina sub 15, según relató su madre.

Su primer coqueteo con el plantel que comanda Ponzio se había dado el 3 de octubre, cuando participó en un amistoso ante Atlético Escobar a puertas cerradas en el River Camp. El equipo suplente le ganó 5 a 0 y Esquivel anotó dos tantos.

En tanto, el primer contrato para el juvenil llegó cuando tenía 16 y se extendía hasta diciembre de este año. Sin embargo, luego se renovó su vínculo hasta diciembre de 2028 y se impuso una cláusula de rescisión 100 millones de euros.

hinchas visitantes en el minella

La Liga Profesional de Fútbol confirmó que River podrá llevar hinchada contra Aldosivi . El Millonario tendrá habilitado un total de 10.000 entradas para que sus fanáticos acudan al estadio José María Minella, de las cuales el 60 por ciento será para el sector general o “popular”, mientras que el otro 40% corresponderá a plateas, que cuentan con un valor mínimo de 100.000 pesos y un máximo de 140 mil. Será la quinta vez que tengas hinchas, contando los encuentros contra Banfield, Atlético Tucumán, Belgrano y Sarmiento.

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