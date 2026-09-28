Ponzio, pendiente de la recuperación de Almada

A raíz de la postergación del partido contra Sarmiento, River afrontará una nueva semana de trabajos sin fútbol a la vista. Luego del amistoso con victoria 3-2 sobre Vélez, Leonardo Ponzio busca calidad en el trabajo para el partido del sábado 10 de octubre contra Estudiantes de Río Cuarto.

Más allá del día a día, el cuerpo técnico está pendiente de las situaciones de Thiago Almada y Aníbal Moreno, los dos futbolistas del plantel que estánrecuperándose de sendas lesiones. Mientras Moreno estuvo ausente en los últimos cuatro partidos consecutivos por una discopatía lumbar, Almada se recupera de un desgarro en el cuádriceps izquierdo que sufrió el pasado 19 de septiembre contra Huracán.

Almada llegaría con lo justo al partido ante el conjunto riocuartense pero no sería exigido para no arriesgar a un recrudecimiento de la lesión. En el caso de Moreno, está intensificando su puesta a punto aunque su participación contra Estudiantes de Río Cuarto es una incógnita porque es una lesión con tiempos de recuperación elásticos.

El Millonario continuará con las prácticas en River Camp aunque se espera que River busque organizar un nuevo amistoso, tal la idea de Leonardo Ponzio ante el receso XXL por la fecha FIFA.

La Liga Profesional confirmó la programación para lla duodécima fecha del Clausura y reprogramó -en algunos casos- la undécima. La AFA aceptó el pedido de la dirigencia de River para trasladar una semana el partido contra Sarmiento, estipulado originalmente para el miércoles 7 de octubre. Ahora, se jugará el 14 a las 19:00 en el Estadio Eva Perón de Junín por lo que el equipo millonario jugará primero su partido de la fecha 12.

Así, River recibirá a Estudiantes de Río Cuarto a las 21:30 en el Monumental, y posteriormente jugará por la undécima fecha ante el equipo de Facundo Sava. Más adelante, todavía sin fechas ni horarios establecidos, se medirá contra Belgrano en Córdoba, Racing en el Monumental, tendrá el clásico frente a Boca en La Bombonera y cerrará la fase regular del Clausura ente Aldosivi en el Minell de Mar del Plata.

La levantada de las últimas fechas -más allá de la derrota ante Huracán- devolvió al Milonario a la zona de clasificación a los playoffs aunque los partidos que restan son vitales para maquillar el final de un año poco exitoso.