Ponzio piensa en Sarmiento y ¿Di Carlo en Ramón Díaz?

River se prepara jugar mañana el postergado de la undécima fecjha ante Sarmiento en Junín y mientras Leo Ponzio comienza a definir un equipo con el posible regreso a la titularidad de Thiago Almada, la dirigencia encabezada por Stéfano Cozza Di Carlo analiza el interinato y coquetea con el regreso de Ramón Díaz al club.

Si bien el Pelado no era el candidato de la dirigencia tras la salida de Eduardo Coudet, en las últimas semanas la chance cobró fuerza. Por un lado, el entrenador descartó dirigir al Corinthians y Emiliano Díaz publicó en sus redes sociales una frase tan sugestiva como obvia: “Hoy tengo el deber de acompañar a mi padre en su último gran deseo”. Ese deseo es el regreso al Millonario tras 12 años.

Aunque muchos en River piensan que hay que dejar trabajar a Ponzio y apostar al título en el Clausura, un corazoncito de Rodolfo D’Onofrio ante una publicación sobre las declaraciones del hijo del Pelado en las redes sociales disparó los rumores. Por un lado, se dijo que se trajó de un gesto involuntario del expresidente. Por el otro, los contactos político con la actual gestión son fluidos y ya no se mira tan de reojo a Ramón.

Mientras tanto, Ponzio prepara el equipo con Sebastián Driussi en condiciones de jugar y Thiago Almada disponible para ser titular luego de haber sumado minutos en el triunfo por 1-0 ante Estudiantes de Río Cuarto.

Almada dejó atrás un desgarro en el cuádriceps izquierdo, está falto de ritmo pero Ponzio podría ponerlo como titular en lugar de Tomás Galván, para mantener en el equipo a Lautaro Pereyra, quien tuvo un buen partido ante los cordobeses. Sebastián Driussi salió con una molestia en el último partido pero se recuperó y será de la partida.

El probable 11 de River vs. Sarmiento será: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Lautaro Pereyra; Thiago Almada, Ángel Correa y Sebastián Driussi.