River comenzó la cuenta regresiva de cara al partido del sábado por la noche ante Instituto, en Alta Córdona. Y en ese sentido, el entrenador Leonardo Ponzio recibió ayer una noticia que esperaba para encaminar la definición de la formación del equipo titular.

Tanto Marcos Acuña como Lucas Beltrán se entrenaron a la par de sus compañeros sin sentir dolores de las molestias sufridas el domingo ante Lanús y estarían desde el arranque en Córdoba.

De esta forma, once de River tendría un solo cambio respecto de la formación que le ganó a Lanús, en el Monumental.

Ambos futbolistas habían salido con problemas físicos del partido ante el Granate en un lapso de cinco minutos. El primero en irse reemplazado fue el Huevo, con una molestia en su aductor izquierdo.

El delantero, por su parte, sufrió un fuerte golpe en el tobillo derecho. Sin embargo, serán exigidos por el cuerpo técnico.

Según trascendió en las últimas horas, para que se pierdan este compromiso trascendental tienen que estar muy doloridos o que el técnico considere que al no estar al cien por ciento quedarán expuestos. De lo contrario, estarán a disposición.

En caso de que no lleguen en óptimas condiciones, Francisco Ortega y Sebastián Driussi serían titulares en Alta Córdoba. Por otro lado, Fausto Vera sigue sin entrenarse a la par del grupo ya que arrastra una lesión en el talón derecho.

Sin Aníbal Moreno, que este martes fue intervenido quirúrgicamente de su discopatía lumbar, Santiago Espíndola volvería a ser titular por tercer partido consecutivo.

La úlitma novedad en el once es la vuelta de Gonzalo Montiel, quien cumplió sus dos fechas de suspensión tras su polémica expulsión en el Superclásico ante Boca y regresará a la titularidad. Giovanni González, su reemplazante contra Aldosivi y Lanús, volverá a ser una alternativa para Leonardo Ponzio.

De esta forma, Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Francisco Ortega; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán o Sebastián Driussi.