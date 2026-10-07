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Ponzio podría contar con el volante Aníbal Moreno

X (@juanbalbi9)

Por Redacción

El técnico de River, Leonardo Ponzio, recibió la buena noticia sobre Aníbal Moreno, quien nuevamente realizó prácticas con el plantel para quedar cada vez más cerca de su vuelta a las canchas.

Moreno completó sin problemas los entrenamientos a la par del grupo liderado por Ponzio. En el caso de que siga con el rendimiento observado en el día de la fecha, estará en condiciones de recibir el alta y quedar a disposición del entrenador para volver a la lista de convocados en el partido contra Estudiantes RC este sábado en el Monumental. Con la recuperación del mediocampista, Ponzio tendrá tarea de definir si Fausto Vera, con una evolución en el nivel de juego mostrada en los últimos partidos, seguirá siendo el 5 titular o si Moreno podrá quitarle el puesto que le pertenecía antes de su lesión.

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