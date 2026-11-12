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TRAS UNA GRAVE LESIÓN

Ponzio recuperó a Portillo para los Playoffs

X (@riverinfo16)

Por Redacción

El mediocampista de River, Juan Carlos Portillo ya está entrenando a la par de sus compañeros tras recuperarse de una larga lesión de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha, producida en febrero pasado.

Gracias a esto, Leonardo Ponzio suma una nueva variante para el mediocampo o bien para la defensa, ya que el ex Talleres puede desempeñarse como defensor central, posición en la que lo utilizó Marcelo Gallardo en algunos partidos durante su segundo ciclo en el club.

Con un panorama en el que River tendrá una larga preparación hasta los octavos de final del Torneo Clausura, que jugará contra Lanús el domingo 22 de noviembre, el futbolista podría sumar minutos en el amistoso que el elenco de Núñez disputará ante Gimnasia, este sábado.

Para el partido con el “Granate”, Ponzio espera contar con Aníbal Moreno y Fausto Vera, quienes se lesionaron en la previa al Superclásico contra Boca, y ya podrían estar a disposición. En la última presentación ante Aldosivi, Santiago Espíndola fue el cinco junto a Tobías Andrada.

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