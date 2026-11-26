Leonardo Ponzio no quiere guardarse nada para el duelo que finalmente se jugará en el estadio Monumental de Alta Córdoba. El conductor millonario sabe que se juega mucho y que está a tres partidos de quedarse con el Torneo Clausura para no cerrar en cero otro año más en las vitrinas de Núñez.

Por eso, no quiere resignar a dos futbolistas fundamentales para el andamiaje y el funcionamiento de su equipo como son Marcos Acuña y Lucas Beltrán, que cuando han estado a disposición, siempre han sido titulares desde que el DT de 44 años tomó las riendas del equipo.

Tanto el ex Racing como el ex Fiorentina, terminaron el enfrentamiento ante Lanús en el Monumental, con distintas molestias musculares y por eso, durante esta semana han trabajado de manera diferenciada en el River Camp. En el caso del lateral izquierdo campeón del mundo con la Selección Argentina, pidió el cambio a los 12’ del segundo tiempo ante el Granate por un dolor muscular en el aductor izquierdo, mientras que el delantero surgido de la cantera de Núñez, luego de un choque con el arquero Nahuel Losada, quedó dolorido y fue reemplazado.

Pese a que todavía en lo que va de la semana no han entrenado a la par del grupo, desde el cuerpo técnico confían en que ambos puedan decir presente cuando el Millonario visite a la Gloria. Además, tras la suspensión por su expulsión en el Superclásico ante Boca, Gonzalo Montiel volvería a ocupar el lateral derecho del equipo para ir en busca de meterse entre los cuatro mejores del Torneo Clausura y buscar revancha tras perder la final del Apertura.

Montiel volvería al lateral derecho luego de cumplir la fecha de suspensión