Ponzio: “Teníamos que leventar la cabeza”

El técnico de River, Leonardo Ponzio, se refirió a la mentalidad de los jugadores para revertir la dura derrota ante Boca en la Bombonera en la fecha pasada y vencer a Aldosivi en Mar del Plata: “Después del resultado del domingo, es todo cabeza; teníamos que levantar cabeza. Con un contexto de un rival que estaba descendido, teníamos que llevarlo adelante”.

“Volver a ganar te da confianza; dentro de todo, podés corregir con el ánimo positivo”. Además, destacó la gratitud y el apoyo de la hinchada, que agotó las 10.000 entradas de visitante: “La cantidad de público que nos vino a seguir es la historia pura de este club; son ellos los que nos llevan a estar al máximo”.

El DT enfatizó el hambre y la necesidad de conquistar el Torneo Clausura, que hoy es la única competencia de River y la que lo llevaría al objetivo de volver a la Libertadores: “Los argumentos son que vamos a buscar todos los partidos, el criterio de generar juego y situaciones que hoy tuvimos, y la historia que nos marca que no nos podemos bajar de un campeonato”.

Por otro lado, respaldó al juvenil Lucas Silva, que no estuvo en cancha, pero fue criticado en la derrota contra Boca por cometer varios errores durante el partido. Afirmó que tanto él como los otros jugadores de inferiores “enaltecen cómo se trabaja desde abajo”.

Por ello explicó la inclusión de Santiago Espíndola, que hizo dupla en el medio junto a Tobías Andrada, además de analizar el final del partido: “Queríamos un doble cinco mixto y poder sostener el ataque. Pensar más allá es importante; mantener el cero”.

Tres fechas para Gonzalo Montiel

El defensor Gonzalo Montiel fue sancionado con tres fechas de suspensión, por lo que se perderá los octavos de final del Clausura y unos hipotéticos cuartos.

La extensión de tres fechas afuera de partidos oficiales fue la que tuvo mayor consenso entre los miembros del Tribunal de Disciplina, al tratarse de una acción de “juego brusco grave”.