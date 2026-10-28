Ponzio y sus dudas para el superclásico del domingo

El plantel de River retomará hoy los entrenamientos en Ezeiza tras el día libre dispuesto por el entrenador Leonardo Ponzio, con la mira puesta en el Superclásico del próximo domingo frente a Boca en La Bombonera.

El cuerpo técnico afronta una semana clave marcada por lesiones, dudas físicas y definiciones tácticas obligatorias en la previa del duelo por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura.

La principal preocupación pasa por la evolución física de Aníbal Moreno, quien sufrió una fuerte molestia lumbar a los 15 minutos del partido ante Racing que lo obligó a retirarse del campo de juego con lágrimas en los ojos. Si bien los estudios descartaron una lesión muscular en el gemelo derecho, los dolores de espalda derivados de su previa discopatía lumbar lo mantienen en duda.

Ante la baja por desgarro de Fausto Vera, su reemplazante natural sería el juvenil Lucas Silva, de 19 años, aunque su inexperiencia como único volante central en un escenario complejo plantea un dilema para Ponzio.

En la defensa, el entrenador espera contar al 100 % con Marcos Acuña, ausente de las prácticas desde el empate ante Sarmiento debido a un traumatismo en el empeine izquierdo.

Su reemplazante, Francisco Ortega, rindió en los dos triunfos consecutivos y pelea por la titularidad, pero el Huevo recuperará su lugar desde el inicio si responde favorablemente en las prácticas.

En la delantera, Sebastián Driussi evolucionó de forma positiva de la molestia lumbar que le impidió sumar minutos frente a Racing tras surgirle un dolor en plena entrada en calor.

El delantero estará a disposición e integrará la lista de convocados, aunque Lucas Beltrán corre con ventaja para repetir como titular en la ofensiva junto a Ángel Correa, a pesar de su sequía goleadora.

Con la urgencia de sumar puntos para asegurar la clasificación a la próxima Copa Libertadores, Ponzio evaluará durante los próximos días a sus futbolistas para terminar de definir el once inicial que visitará la Bombonera.