Por arriba encontró su mejor argumento pero le faltó el toque final

Como reconocieron los protagonistas una vez finalizado el encuentro, Estudiantes generó las aproximaciones más claras para ponerse en ventaja y dar el primer golpe de la serie. Una de sus principales armas fue el juego aéreo, donde logró imponerse reiteradamente y llevar peligro al arco defendido por Agustín Rossi.

Durante el primer tiempo, el Pincha encontró en la pelota parada y los centros una vía para inquietar al rival. Los cabezazos de Guido Carrillo y Santiago Núñez estuvieron entre las chances más claras, aunque ambos terminaron en las manos del arquero brasileño. Además, Baltasar Rodríguez y Ezequiel Piovi probaron desde media distancia, mientras que Tiago Palacios tuvo una oportunidad inmejorable con un zurdazo dentro del área que Royal despejó sobre la línea.

En el complemento, el dominio por arriba volvió a quedar en evidencia. Ramiro Funes Mori y nuevamente Santiago Núñez ganaron en las alturas y conectaron de cabeza, pero no consiguieron vencer la resistencia de Rossi.

Estudiantes también buscó lastimar por abajo. Eros Mancuso encontró un espacio dentro del área para sacar un remate desde un ángulo incómodo, sobre el sector derecho, aunque la pelota se fue desviada junto al palo derecho del arquero.

Así, el Pincha acumuló situaciones para abrir el marcador, con el juego aéreo como uno de sus principales argumentos ofensivos. Sin embargo, pese a imponerse una y otra vez en las alturas y generar peligro por distintas vías, le faltó eficacia para transformar esas ocasiones en goles y quedarse con la ventaja en la serie.

Ahora, queda la próxima parada en Río de Janeiro donde el entrenador esperará contar con otras alternativas tanto en ataque como en defensa, como es el caso de Marcos Rojo, con quien esperan contar para el partido de revancha.