“Por más amistoso que sea, tiene una rivalidad con mucha historia”

En la previa del duelo con la Selección Argentina, Diego Forlán, quien asumió en reemplazo de Marcelo Bielsa tras la floja labor de la Celeste en el Mundial 2026, habló en conferencia de prensa y dejó sus sensaciones de cara a un choque con mucha historia.

Para comenzar, el ex delantero de Independiente y Manchester United, entre otros, valoró el nivel del amistoso del próximo viernes en la Bombonera y declaró: “Es difícil este tipo de partidos para los ensayos por el nivel y la jerarquía del rival que vas a enfrentar, pero se verá cómo se va dando el partido. Sabemos que va a ser lindo, competitivo, con una grandísima selección y con muchas ganas de enfrentarnos con selecciones que son buenas”. Lejos de considerarlo un enfrentamiento que sirva de preparación, el técnico charrúa agregó: “Son partidos que por más amistosos que sean, tienen una rivalidad con mucha historia y tanto para nosotros como para ellos, enfrentarnos es un desafío lindo entre buenos jugadores y buenas selecciones”.

A su vez, confesó como se dio en la previa la organización y confirmación del encuentro entre la albiceleste y la celeste y dijo: “Cuando me comentaron de esta posibilidad dije automáticamente que sí. Son partidos espectaculares y ante una grandísima selección que viene de ser finalista del Mundial y campeón de América y del mundo en 2022. Siempre es importante medirse y confío mucho en la selección desde que estaba como jugador hasta hoy como entrenador. Me pareció un lindo desafío”.

URUGUAY TENDRÍA EL ONCE, CON LA VUELTA DE VALVERDE

Para el clásico del Río de La Plata en la Bombonera, la Celeste pondrá lo mejor que tiene a disposición para medir fuerzas con una Selección Argentina que viene de ser campeona y finalista de los dos últimos Mundiales y es la vigente campeona de la Copa América. Por eso, Diego Forlán, quien por el momento conducirá al seleccionado charrúa hasta marzo de 2027, toma el enfrentamiento amistoso del viernes a las 20:00 hs como una buena medida no sólo para él, si no también para ver donde está parada la selección tras una muy floja Copa del Mundo 2026, donde quedó eliminada en primera fase en un grupo que integró junto a España, Cabo Verde y Arabia Saudita.

La Selección de Uruguay, que partirá en el día de hoy con destino a suelo argentino, tendrá el retorno de su jugador emblema, el mediocampista de Real Madrid, Federico Valverde, que se perdió la anterior fecha FIFA, donde la Celeste se midió con Japón, Corea del Sur e India.

Las dudas en la celeste están en el fondo, donde Olivera y Rodríguez pelean por un lugar

Por otra parte, Forlán aún tiene algunas dudas en cuanto a los nombres que saltarán al campo de juego de la Bombonera. Por un lado, en el arco Cristopher Fiermarín, le ganaría la pulseada al arquero de Independiente, Santiago Mele, mientras que aún no está definido quien integrará la zaga central junto a Ronald Araújo, si Mathías Olivera, que no llega en plenitud desde lo físico o Juan Rodríguez.

Contemplando esta última incógnita, los once serían: Cristopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Juan Rodríguez o Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Giorgian de Arrascaeta; y Darwin Núñez.