Por más gloria: las otras coronas que podría alcanzar Boca

Boca acaba de coronarse Campeón de Liga 2026. Y después de tres años (el último logro local había sido en 2023) conquistó el primer objetivo que se trazó el Vasco Arruabarrena desde que asumió su segundo ciclo como entrenador. Ahora bien, con este éxito deportivo que obtuvo tras superar a Defensa y Justicia, y finalizar en lo más alto de la Tabla Anual, Boca podría seguir acumulando trofeos en sus vitrinas, que ahora, también apuntará sus esfuerzos a obtener el Clausura, aunque deberá superar las distintas instancias eliminatorias.

El caso de llegar a la final, la misma está programada para el sábado 12 de diciembre, en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, lo que le daría la segunda estrella de este último semestre del año. Para llegar a esa instancia, el conjunto de Arruabarrena tendrá que sostener su regularidad en un tramo del calendario que también incluye compromisos internacionales.

COPA SUDAMERICANA

La clasificación a la final de la Copa Sudamericana renovó la ilusión de Boca y abrió un escenario que parecía difícil de imaginar hace algunos meses. Después de vencer 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná y revertir la derrota sufrida en la Bombonera, el Xeneize quedó a un partido de conquistar un título internacional. Pero ese no es su único objetivo: el “Xeneize” todavía tiene posibilidades matemáticas de sumar otras tres estrellas más antes de que termine 2026.

Como quedó dicho, la oportunidad más concreta aparece en el plano internacional. Boca ya aseguró su presencia en la final del sábado 21 de noviembre, que se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. Su rival será Atlético Mineiro, que lo dirige el argentino Eduardo Domínguez (ex entrenador de Estudiantes), que dejó en el camino en semifinales a Montevideo City Torque. La consagración significaría el primer título internacional del club desde la Recopa Sudamericana de 2008, además de garantizarle un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y la posibilidad de disputar la próxima Recopa.

COPA ARGENTINA

Boca está a un paso de clasificarse a la final de la Copa Argentina, que lo habilitaría a conseguir una nueva estrella en este semestre. Para acceder al partido decidivo, deberá ganarle a Banfield, en semifinales, al que enfrentará el sábado 14 de noviembre, a las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Si consigue avanzar, se medirá en la final del miércoles 2 de diciembre con Platense, que eliminó por penales a Atlético Tucumán. El título no solo le permitiría sumar otra estrella, sino también obtener una plaza directa para la fase de grupos de la Libertadores 2027, aunque liberará el ciupo después de coronarse Campeón de Liga.

TROFEO DE CAMPEONES

La quinta posibilidad de Boca es el Trofeo de Campeones. En ese caso, enfrentará a Belgrano de Córdoba, campeón del Apertura, el sábado 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes. Sería la última oportunidad del año para sumar la quinta estrella y completar una temporada histórica.

ÚLTIMO TÍTULO Boca dejó atrás una sequía de tres años. La última conquista fue la Supercopa Argentina 2022, jugada el 1º de marzo de 2023. Boca dejó atrás una sequía de tres años. La última conquista fue la Supercopa Argentina 2022, jugada el 1º de marzo de 2023.