Llegó el día. Estudiantes tiene una nueva cita con la historia, quizá la más importante de la última década. Esta tarde en el Estadio Centenario de Montevideo, el Pincha buscará conquistar por quinta vez América. Desde las 17, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, dirimirá la Copa Libertadores ante Palmeiras. Televisa Fox Sports y Telefé; transmite FM La Redonda 100.3.

Otra vez, la historia los vuelve a poner cara a cara y en el mismo escenario donde, 58 años atrás, el Pincha alcanzó la gloria eterna por primera vez. Después de 17 años, Estudiantes puede regresar a la cima del continente. Allí, en tierras orientales, en pleno Parque Batlle, más de 30.000 hinchas albirrojos dirán presente tras protagonizar el Éxodo Pincha. Por cielo, tierra y mar, los leones cruzaron el charco para alentar al equipo dirigido por Alexander Medina.

Estudiantes llegó a esta instancia después de una gran campaña, especialmente en los partidos de eliminación directa. En esos encuentros marcó diferencias como visitante y dejó en el camino a Universidad Católica en Chile, a Corinthians en San Pablo y nada menos que a Flamengo, vigente campeón del certamen, al que eliminó por penales en el mítico Maracaná.

El Pincha buscará coronar ese recorrido con una quinta estrella. Si bien no tuvo el rendimiento esperado en la competencia doméstica durante el segundo semestre, mostró otra cara en el plano internacional. Además, llega envalentonado después de consagrarse en la Supercopa Argentina.

En lo estrictamente futbolístico, el Cacique decidió inclinarse por un esquema similar al que utilizó en San Pablo y Río de Janeiro.

Fernando Muslera será el arquero, tal como confirmó el entrenador en conferencia de prensa. En la última línea, Leandro González Pirez, Santiago Núñez y Marcos Rojo son los candidatos. Por los costados, Eros Mancuso y Gastón Benedetti se perfilan para ocupar los carriles.

En la mitad de la cancha, la sociedad de Ezequiel Piovi y Alexis Castro tendría continuidad. La incógnita es Fabricio Pérez, con chances de sumarse a esa línea. Sin embargo, todos los caminos conducen a que Joaquín Tobio Burgos ocupará el lugar. En ofensiva, Guido Carrillo y Tiago Palacios serían las referencias de ataque.

Del otro lado estará Palmeiras. El equipo dirigido por Abel Ferreira alcanzó su cuarta final en los últimos seis años y llega después de finalizar como subcampeón del Brasileirao, detrás de Flamengo.

En cuanto a la formación, el conjunto brasileño contaría con los argentinos Agustín Giay y José Manuel López. Joaquín Piquerez, recuperado de una lesión, también podría estar desde el arranque. Además, Vitor Roque volvería al equipo tras superar sus inconvenientes físicos, y acompañaría en la ofensiva al Flaco.

Con estos condimentos, el Centenario será escenario de una nueva batalla continental. Estudiantes tiene la posibilidad de escribir otra página dorada, con miles de hinchas y una historia que lo acompaña. Llegó el día: el Pincha va por su quinta Copa Libertadores. Y por bordarle una estrella más al escudo.

La cita es a las 17 con miles de hinchas presentes dentro y fuera del Estadio. Arbitra Jesús Valenzuela. Y la tarde en Montevideo pinta con el febo pegando de frente, acompañado por una temperatura de 29 grados.