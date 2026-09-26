Por tierra y aire: los hinchas de Estudiantes ya copan Santiago del Estero 

Esta tarde Estudiantes tendrá una nueva cita con la historia, ya que tendrá posibilidad de sumar una nueva estrella a su vitrina, en el marco de la definición de la Supercopa Internacional ante Rosario Central, que se jugará desde las 16 en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Mientras tanto, a horas del crucial partido, los hinchas del Pincha continúan arribando a suelo santiagueño por aire y por tierra, y con el correr de las horas empiezan a teñir la previa con los colores albirrojos.

Tal es así que un grupo de amigos de La Plata viajó en un vuelo charter para alentar al equipo comandado técnicamente por Alexander Medina.

En el vuelo alquilado, con horario de partida a primera hora de este sábado desde el Aeroparque Jorge Newbery, viajaron Fernando Lo Presti, Marcelo y Santiago Moreno, Chino Malbrán, Carozo Bilbao y sus hijos Facundo y Federico; un grupo vinculado de lleno a la actividad del rugby en el Club San Luis.

Al mismo tiempo, en la primera mitad de la jornada decenas de micros se encontraban en la ruta con buena parte del recorrido ya cumplido y cerca de llegar a la capital santiagueña para sumarse al colorido de la previa Pincharrata.

Mientras tanto, distintas agrupaciones y grupos de hinchas compartían sus imágenes de un viaje repleto de esperanzas. En esta situación estaban los representantes de "Los de siempre" como Juanchi, Daniel, Marcelo Chavarría, Juan Carlos y Marcelo Villarreal.

Un partido con "rivalidad"

El encuentro medirá al "Pincha", ganador del Trofeo de Campeones 2025, contra el "Canalla", líder de la tabla anual de dicha temporada y el vencedor sumará un nuevo título oficial que le dará la clasificación a la nueva Recopa de Campeones.

El choque llega precedido por un marcado clima de rivalidad, ya que la pica se encendió en 2025 cuando Estudiantes recibió de espaldas y sin aplaudir a Central tras ser premiado como campeón de la Liga, hecho que derivó en la suspensión por seis meses del presidente albirrojo, Juan Sebastián Verón.

Postergando disputas previas como la eliminación al Canalla en el Clausura 2025 y el reciente 3-0 en la Copa Argentina 2026, el referente auriazul Marco Rubén encendió la previa afirmando que aquello "dolió mucho" y que buscarán la victoria "por orgullo propio".

En lo deportivo, el equipo dirigido por Alexander "Cacique" Medina arribó a Santiago del Estero con una delegación de 30 futbolistas.

Aunque compite en la Copa Argentina y en semifinales de la Libertadores ante Flamengo, el León no contará con Joaquín Correa ni Tiago Palacios por baja, aunque sumó a Tomás Palacios tras entrenar con la Selección Argentina.