La polémica por un meme de Kylian Mbappé que lo compara con el líder chino Mao Zedong escaló hasta convertirse en un conflicto comercial y mediático para el fútbol español. La televisión estatal china CCTV suspendió las transmisiones de LaLiga y retiró contenidos publicitarios del delantero del Real Madrid, mientras que tres empresas del país asiático anunciaron el fin de sus acuerdos comerciales con el futbolista. Ante la repercusión, el presidente de la competición española, Javier Tebas, pidió disculpas al pueblo chino y advirtió sobre las consecuencias que puede tener el episodio para los clubes y los negocios de la liga en ese mercado.

El origen del conflicto fue una entrevista concedida por Mbappé al programa francés The Bridge. Consultado, entre varias cosas, sobre cuál era el meme que más gracia le había causado, el delantero respondió que era uno en el que utilizaban su rostro sobre la imagen de un dictador chino y que solía compartirlo con sus amigos cuando jugaban videojuegos. Aunque no mencionó expresamente a Mao Zedong, el montaje que circuló en las redes sociales mostraba al exlíder chino con la cara del futbolista.

La broma generó una fuerte reacción en China, donde Mao continúa siendo una figura central de la historia política nacional. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Guo Jiakun, sostuvo que las expresiones y acciones que hieren los sentimientos del pueblo chino encontrarán el rechazo de distintos sectores de la sociedad.

Golpe al mercado chino

El golpe resulta especialmente significativo por la importancia estratégica del mercado chino. En agosto de 2026, LaLiga había anunciado un acuerdo con China Mobile Migu para distribuir los 380 partidos de cada temporada durante cuatro campañas, hasta la temporada 2029/30.

Por ahora, no se confirmó que ese contrato digital haya sido cancelado, por lo que el alcance de la medida de CCTV sobre el conjunto de los derechos audiovisuales sigue siendo incierto.

Tebas dejó en claro que su principal preocupación es evitar que la controversia afecte a los más de 20 clubes de las competiciones profesionales y a los millones de aficionados chinos que siguen el fútbol español.

LaLiga busca preservar una relación construida durante años con operadores audiovisuales, patrocinadores e instituciones deportivas.

Mbappé pidió perdón

“Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen mía en la que aparecía representado. Mi comentario fue desafortunado y ahora comprendo que ha herido a muchas personas en China”, publicó en sus redes.

“Pido disculpas a todas las personas a las que mis palabras hayan ofendido. No era en absoluto mi intención”, cerró.