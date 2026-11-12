Por una estrella antes de jugar la Gran Final

La primera final de noviembre está arriba de la mesa. La cena está servida y si bien son dos menúes completamente diferentes, Estudiantes quiere asegurarse una estrella antes de viajar a Montevideo para jugar la Gran Final. Esta noche desde las 20, en la cancha de Belgrano de Córdoba jugará la Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza un partido que reúne a los ganadores del Trofeo de Campeones y al de la Copa Argentina, ambos de la edición pasada, para entregar la última copa del año de los logros 2026.

El encuentro, lo dicho, se llevará a cabo en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba, contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium.

Estudiantes llega a este encuentro en medio de un mes que podría ser inolvidable, ya que en poco más de 15 días se enfrentará con el Palmeiras en la que será la gran final de la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante de América.

Pero al mismo tiempo lo pone en un lugar por demás incómodo ya que sus jugadores también tienen la cabeza puesta en esa final de América y saben que una lesión los puede dejar afuera. El sábado en Córdoba se lesionaron Alexis Castro y Joaquín Correa, los dos con posibilidades de jugar en Montevideo pero que van a llegar con lo justo desde lo físico. El volante ofensivo con pasado en Inter estaría para ingresar como suplente y ser alternativa.

En lo que respecta al ámbito local, el equipo platense viene de tener una floja participación en el Torneo Clausura, donde quedó eliminado en la fase regular al no terminar entre los mejores ocho de la Zona A. Al menos le quedó una chance de meterse en la próxima copa Sudamericana mediante la tabla Anual si se libera un cupo: que Boca gane la actual edición en su final contra Atlético Mineiro o que salga campeón cualquiera de los 10 equipos que están por encima y juegan los Playoffs.

Para esta noche el equipo tendrá variantes, dos obligadas y ya mencionadas, pero otras que se resolverán sobre la marcha en la previa del partido. Tomás Palacios y Leandro González Pirez no están al ciento por ciento y del mismo modo Eros Mancuso. La idea es poner todo pero sin arriesgar demasiado.

El plantel viajó ayer por la tarde unas horas después de que se fuera el Papa León XIV. Por la noche llegó al hotel Quinto Centenario donde fue aguardado por un grupo de hinchas. El equipo no está confirmado pero será “lo mejor” que pueda dentro de un contexto de un partido muy importante en el horizonte.

CÓMO LLEGÓ CADA EQUIPO A ESTA SUPERCOPA

El equipo dirigido por Alexander Medina consiguió la clasificación a esta Supercopa Argentina gracias al título del año pasado en el Trofeo de Campeones, en el que derrotó en un apretado encuentro a Platense.

Independiente Rivadavia, por su parte, fue uno de los protagonistas en el fútbol argentino este año, ya que compitió hasta el final por el título de Campeón de Liga que finalmente ganó Boca por terminar primero en la tabla anual.

El equipo mendocino, que tiene como técnico a Alfredo Berti, se ganó el derecho a disputar este encuentro por su histórico título en la Copa Argentina 2025. Hizo una gran primera fase de la Copa Libertadores y se quedó eliminado por penales en octavos de final ante Fluminense.

Pero su poderío decayó un poco porque se fue Sebastián Villa, se lesionó Maximiliano Salas y Matías Fernández (fana del Pincha) empezó a estar más errático en el juego colectivo. El equipo se metió en lista de espera para clasificar a la próxima copa Libertadores y logró el boleto a los playoffs en las últimas fechas. Sabe que tendrá agenda internacional en 2027 pero quiere cerrar esta temporada con una alegría, como el año pasado.