Portugal y Turquía se suman al cronograma de la Fórmula Uno

La Fórmula Uno cambiará parte de su mapa mundial en 2027. El campeonato confirmó su calendario para la próxima temporada y, aunque mantendrá un total de 24 Grandes Premios, dos circuitos conocidos volverán a recibir a la máxima categoría; mientras otros dos desaparecerán, al menos temporalmente.

Los grandes regresos serán Portugal y Turquía, con carreras en el Autódromo Internacional de Algarve, en Portimão, y en Estambul Park, respectivamente. Ambos escenarios tuvieron su última aparición en la Fórmula Uno durante la temporada 2021.

Los lugares que dejan vacantes corresponden a Zandvoort, sede del Gran Premio de Países Bajos, y el Circuit de Barcelona-Catalunya. Sin embargo, las situaciones de ambos trazados son diferentes: el neerlandés terminará su etapa en el campeonato después de la carrera de 2026, mientras que Barcelona entrará en un sistema de rotación y volverá en 2028.

El Gran Premio de Portugal regresará después de seis años fuera del calendario. La F1 correrá nuevamente en Portimão, circuito de 4.6 kilómetros ubicado en la región del Algarve y caracterizado por sus pronunciados cambios de elevación. El escenario ingresó al Mundial durante la pandemia y recibió los Grandes Premios de Portugal de 2020 y 2021.

El retorno no será únicamente por una temporada. La Fórmula Uno alcanzó un acuerdo para competir en Portimão durante 2027 y 2028, ocupando el espacio que dejará Zandvoort.

En lo que tiene que ver con el segundo regreso será uno especialmente reconocible para los aficionados: Estambul Park.

Turquía formó parte originalmente del calendario entre 2005 y 2011, antes de regresar de manera extraordinaria en 2020 y 2021. En total, el circuito ha recibido nueve Grandes Premios de Fórmula Uno.

Uno de sus puntos más conocidos es la Curva 8, una larga sección de varios vértices que se convirtió en uno de los símbolos del trazado.

Además, Turquía no vuelve como solución provisional. La Fórmula Uno firmó un acuerdo por cinco temporadas, por lo que Estambul Park está asegurado en el campeonato de 2027 a 2031.

El Gran Premio de Países Bajos vivió en 2026 su última edición prevista en Zandvoort. El circuito neerlandés había regresado en 2021, después de una ausencia de más de tres décadas, pero sus organizadores optaron por no prolongar el acuerdo más allá de 2026.