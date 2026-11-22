El Manchester City empató 1 a 1 como local ante el Fulham en la fecha 11 de la Premier League, no gana hace más de un mes y quedó tercero con 22 puntos, lejos del Arsenal (28), que se salvó de la derrota con Newcastle (2-2). En otros partidos jugados ayer, Tottenham 2, Ipswich 0; Coventry 3, Crystal Palace 2; Chelsea 1, Leeds 4; Aston Villa 0, Sunderland 0 y Bourmemouth 2, Nottingham Forest 0.

Hoy a las 13:30, Liverpool recibe al Manchester United, que tendrá el debut como entrenador de Mauricio Pochettino. Además, Hull City-Brighton (11).